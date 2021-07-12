32 Dolara Oyun Kaydı Sattı; Bu Satışın Sonu Hapiste Bitti!

Nintendo'nun, oldukça sık dava açması ve büyük miktarda para talep ettiği telif hakkı ihlali politikalarıyla ünlü olduğu söylenebilir. Örneğin 2018'de Japon firması, ROM web sitelerini işleten evli bir çiftle 12 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.
Şimdi de 27 yaşındaki bir kişi, The Legend of Zelda: Breath of the Wild için modifiye edilmiş kayıt dosyalarını sattığı iddiası ile Japonya'da tutuklandı. Ancak bu kez Nintendo'nun davaya aktif olarak dahil olduğuna dair bir belirti yok.
Japon medya kuruluşu SoraNews24, Çin uyruklu 27 yaşındaki Ichimin Sho'nun, Nintendo'nun popüler 2017 oyunu için modifiye edilmiş kayıt verilerini satması nedeniyle Tokyo'da tutuklandığını bildirdi. Sho, 3.500 yen (32 dolar) karşılığında "son kayıt verisi" satan e-ticaret web sitelerinde reklamlar yayınladı. Satılan bu "ürün", alıcının istediği avantajları, istatistikleri ve nadir öğeleri içermekteydi.
Reklam, Perşembe günü Japonya'nın "Haksız Rekabeti Önleme Yasasını" ihlal ettiği için Sho'yu tutuklama kararı alan Niigata Valiliği Polisinin dikkatini çekti. Oyunun adı göz önüne alındığında, Sho'nun tek oyunculu bir oyundaki eylemlerinin rekabeti nasıl etkilediği merak edilebilir, ancak bu verinin Nintendo Switch'teki "teknik kısıtlamaları aşmak için hizmetler sağlamak" ile ilgili kuralı kesinlikle ihlal ettiğini belirtmek önemli olabilir.
Davanın genel yapısı ile eşsiz olduğu da kesin. Sho, yalnızca değiştirilmiş kayıt verilerini dağıttığını, değişikliğin kendisinin şu anda kimliği açıklanmamış bir suç ortağı tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Sho, aleyhindeki suçlamaları kabul etti ve ayrıca Aralık 2019'dan bu yana faaliyette bulunduğunu ve süreçte 10 milyon yen (yaklaşık 91.000 dolar) kazandığını açıkladı.
Tekrar edelim; bu olayda Nintendo'nun yasal işlemlere aktif olarak dahil olduğuna dair bir işaret yok.
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