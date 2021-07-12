32 Dolara Oyun Kaydı Sattı; Bu Satışın Sonu Hapiste Bitti!

Legend of Zelda: Breath of the Wild için modifiye edilmiş oyun kaydı satan gencin bu macerasının sonu, hapishanede bitti!

  • Levent Öztürk
32 Dolara Oyun Kaydı Sattı; Tutuklandı!

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