36 Yıllık Super Mario Bros. Kartuşu, 2 Milyon Dolara Satılarak Rekor Kırdı!

Mührü korunmuş, 36 yıllık bir Super Mario Bros. oyun kartuşu, 2 milyon dolara gibi inanılmaz bir fiyata satıldı. Böylece, dünyanın en pahalı oyunu olma unvanı da el değiştirmiş oldu!