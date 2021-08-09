36 Yıllık Super Mario Bros. Kartuşu, 2 Milyon Dolara Satılarak Rekor Kırdı!

Mührü korunmuş, 36 yıllık bir Super Mario Bros. oyun kartuşu, 2 milyon dolara gibi inanılmaz bir fiyata satıldı. Böylece, dünyanın en pahalı oyunu olma unvanı da el değiştirmiş oldu!

  • Levent Öztürk
Super Mario Bros. Kartuşu, 2 Milyon Dolara Satıldı

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