36 Yıllık Super Mario Bros. Kartuşu, 2 Milyon Dolara Satılarak Rekor Kırdı!

Super Mario Bros.'un nadir bir kopyasının 2 milyon dolara satılması ile beraber, eski oyunların çılgınca bir miktarda para kazandırabileceği bir kez daha ispatlanmış oldu. Yeni satış, Temmuz ayında gerçekleşen ve 1.56 milyona satılan Super Mario 64'ün bir önceki rekorunu da kırdı.
1985'in klasik oyununun kartuşu, Nintendo Entertainment System (Eğlence Sistemi) için üretilmişti. Oyun, mührü bozulmamış olarak oldukça iyi bir durumda ve video oyunu derecelendirme kuruluşu Wata tarafından 9.8 A+ olarak derecelendirildi. New York Times, önceki rekor sahibi bir açık artırma yoluyla satılmış olsa da, en son işlemin biraz daha benzersiz olduğunu vurguluyor.
Oyun, Rally adlı bir koleksiyon varlık şirketine aitti. Bu şirket, değerli parçaları satın alıyor ve daha sonra insanların bu eşyalardan bir pay almasına izin veriyor. Biri belirli bir ürünü satın almak için teklifte bulunduğunda, yatırımcılar teklifi kabul etmek veya reddetmek için kendi aralarında oy kullanıyorlar.
Bu durumda Rally, Super Mario Bros. kartuşunu Nisan 2020'de 140.000 dolara satın almıştı. Aynı yıl şirkete 300.000 dolarlık bir teklif geldi. Ancak yatırımcılar teklifi reddetti ve kopyayı bir yıldan fazla bir süre boyunca ellerinde tuttu. Son olarak, anonim kalmak isteyen bir alıcı 2 milyon dolar ödemeyi teklif etti. Bu sefer, yatırımcıların yaklaşık yüzde 75'i anlaşmaya yeşil ışık yaktı.
Rally firması, eski model arabalar, çizgi romanlar, kitaplar, oyunlar, tarihi belgeler ve kitaplar gibi çeşitli öğelerle ilgileniyor. Firmanın şu anda sahip olduğu değerli eşyaların arasında, Bağımsızlık Bildirgesi'nin kopyası, 1955 Porsche 356 Speedster, 1977 Star Wars #1 Çizgi Roman Kitabı ve Wozniak tarafından imzalanmış bir 1976 Apple I bilgisayar bulunuyor.
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