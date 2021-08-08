Samsung Galaxy Z Flip3 Teknik Özellikleriyle Tamamen Sızdı

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu premium Galaxy Z Fold3 gibi Galaxy Z Flip3 de son zamanlarda pek çok sızıntı ile teknoloji gündemine geldi. Her 2 telefonun da 11 Ağustos'ta Samsung tarafından tanıtılacağını biliyoruz. Tanıtımın hemen arkasından da hızlıca Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan tüm cihazları hem makale hem video olarak sizlerle paylaşacak, bu haberlerimizde ilk deneyimlerimizden söz edeceğiz. Ancak o güne kadar son düzlükte yine sızıntılar gelmeyi sürdürecek tabii ki. Gelen son sızıntı Galaxy Z Flip3 hakkında. Bu defaki sızıntının kaynağı winfuture.de olurken, telefonun pek çok özelliği artık belli olmuş durumda.
Bilgilere göre, selefine çok benzer yapıda gelecek olan Galaxy Z Flip3, 120Hz ekran tazeleme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ana ekranla gelecek. Arkada yer alan 2'inci ekranın büyüklüğü 1.9 inç olacakken (512x260), bu ekranda bildirimleri görebileceğiz. Telefonun yüzeyi Corning Gorilla Glass Victus ile korunacakken, telefon açılıp kapanmaya karşı da 200 bin kez test edilmiş. Bu da kabaca orijinal Galaxy Z Flip ile aynı oranda, yani ortalama 5 yıllık bir kullanım ömrü anlamına geliyor.
Galaxy Z Flip3'ün iç kısmına baktığımızda, telefonda 8 GB RAM ve 128 / 256 GB depolama alanı bulacak gibi görünüyor. İşlemci olarak ise Qualcomm Snapdragon 888'in tercih edilmiş olması, telefonun yüksek performans göstereceği anlamı taşıyor. Telefonun bataryası 3300 mAh kapasitesinde olacakken, beklenen şarj desteği ise 25W veya 15W gücünde.
Sızıtnıya göre Galaxy Z Flip3'ün arka yüzeyinde 2 adet 12 MP kamera bulunacka. Raporda ayrıca ön tarafta da 10 MP'lik ön kameranın yer alacağı bilgisi mevcut. Ayrıca yine bilgiye göre telefonda 8K video kaydı desteği var, fakat 12 MP'lik bir sensörün bu görüntüyü elde etmesi fiziksel olarak imkansız olduğundan bu muhtemelen bir hata. Ancak Samsung, 4K çözünürlüğündeki videoyu, 8K'ya yapay zeka ile artırma yoluna gittiyse o başka.
Diğer Galaxy Z Flip3 özellikleri arasında 5G, Bluetooth 5.0 ve NFC desteği bulunuyor. İlginçtir ki, Wi-Fi desteği 802.11ac ile sınırlı tutulmuş. Yani görünüşe göre Wi-Fi 6 desteği yer almayacak. Ancak tabii ki bu şimdilik doğrulanmış değil. Telefonda ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi sensörünün olduğu ve suya karşı dayanıklı olduğu da belirtilmiş durumda.
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