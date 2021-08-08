Samsung Galaxy Z Flip3 Teknik Özellikleriyle Tamamen Sızdı

Tanıtımına sadece 3 gün kalan Samsung Galaxy Z Flip3'ün teknik özellikleri hemen hemen tüm detaylarıyla birlikte sızdı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Z Flip3 Teknik Özellikleriyle Sızdı

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Samsung Galaxy Z Flip3 Teknik Özellikleriyle Tamamen Sızdı

 

 