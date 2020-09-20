3D Yazdırılmış, Bitkisel tabanlı "Alternatif Biftekler" Geliyor

Redefine Meat isimli bir firma, tamamen bitkisel tabanlı ve 3D yazıcılar ile yazdırılmış biftekleri için gün sayıyor.

20 Eylül 2020 20:00

Levent Öztürk