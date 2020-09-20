3D Yazdırılmış, Bitkisel tabanlı "Alternatif Biftekler" Geliyor

Impossible Foods'un bitki tabanlı sığır ve domuz etinden Beyond Meat'in burgerlerine kadar pek çok et alternatifinin popülerliği artıyor. Reuters'ın haberine göre, Redefine Meat adındaki startup firması da bu listeye ekleniyor. Bu kez karşımızda, bitki tabanlı ve 3D yazdırılmış biftekler duruyor.
Pek çok firma kıymanın tadı, kokusu ve dokusunu bitki tabanlı malzemelerle oluşturmayı başarmış olsa da, biftek halen neredeyse dokunulmamış bir pazar olarak kalmaya devam ediyor. Söylenilene göre Redefine Meat'in ürünü, aralarında soya ve bezelye proteinleri, hindistancevizi yağı ve ayçiçeği yağı da bulunan tamamen bitki tabanlı, vegan malzemelerden oluşuyor.
Söylenilene göre Redefine Meat "Alt-Steak" (Alt-Biftek) için pazar testini bu yıl üst seviye restoranlarda yapacak ve önümüzdeki yıl, 3D yazıcılarını et dağıtıcılarına sunacak.
CEO Eshchar Ben-Shitrit'in Reuters ile yaptığı bir görüşmede söylediğine göre hayvan kaslarının yapısını taklit etmek için bir 3D yazıcıya ihtiyaç duyuluyor.
2018 yılında kurulan firmanın geçtiğimiz yıl, aynı zamanda Impossible Foods ve Beyond Meat'e de yatırım yapmış olan CPT Capital'ın liderlik ettiği bir kaynak bulma turunda 6 milyon dolar kaynak topladığı bildiriliyor.
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