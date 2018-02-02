5 Alternatif Sosyal Ağ!
Farklı ilgi alanlarına yönelik bu sosyal platformlar, size Facebook ve Twitter'da bulamadıklarınızı sunabilir!
Sosyal medya, özellikle telefonlarımızda bol miktarda zamanımızı harcıyor. Yine de en popüler sosyal ağlar, her aradığımızı bize sunmayabiliyorlar. Bu durumda bakmanız gereken yer basit: Alternatif sosyal ağlar.
Benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıları bir araya getiren bu sosyal ağlar, Facebook'ta konuşmak istemediğiniz fitness gibi konularda konuşmanızı kolaylaştırıyor. Bu alternatif sosyal ağlar sayesinde ailenize uyarı gitmeden hayatınızın belirli alanlarıyla ilgili güncellemeler paylaşabiliyorsunuz.
1. PumpUp (sağlık ve fitness için)
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan PumpUp, "dünyanın en pozitif fitness topluluğu" olduğunu iddia ediyor. En son egzersizlerinizi sosyal ağ üzerinde paylaşıp, diğer kullanıcıların ilerlemelerini görmeniz mümkün.
PumpUp'ı indirin: Android, iOS
2. Trover (yolculuk için)
Yolculuk yapmayı seviyorsanız, Trover'ın akışlarının içinde kaybolup gitmeniz mümkün. Üstelik Trover sadece bir yolculuk kılavuzu uygulaması değil ve inanılmaz yerleri ziyaret eden ve deneyimlerini paylaşan kullanıcılarla dolup taşıyor. Gideceğiniz yerde neler yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, konumu aratmanız yeterli.
3. Discord (oyuncular için)
By ücretsiz uygulama, her gün 14 milyon oyun meraklısını metin ve ses tabanlı olarak bir araya getiriyor. Anlaşılır bir arayüz düzenine sahip Discord, Slack'e benzer, kanallarla ayrılmış bir sohbet düzeni sunuyor. Oyunlar için sunucu kurmak için sadece birkaç tıklama yetiyor.
Discord, Twitter ve Facebook gibi bir mikro-blog sitesi değil ancak sevdiğiniz oyunlarla ilgili toplulukları bulmak için harika bir yer.
Discord'u indirin: Android, iOS, Windows, Linux
4. Letterboxd (film meraklıları için)
Letterboxd son yıllarda popüler hale gelen "sosyal ağlarda film zevkinizi paylaşmanıza" izin veriyor. Açacağınız hesapla izlediğiniz filmlerin bir listesini tutabiliyor ve onları puanlandırabiliyorsunuz.
Letterboxd'u indirin: Android, iOS, Web
5. Huggle (gerçek arkadaşlar için)
Yeni sayılabilecek bir arkadaş edinme uygulaması olan Huggle, flört uygulaması olarak da kullanılıyor. Huggle, yeni insanlarla sadece görünüşlerine göre değil, konum ve ortak ilgi alanlarına göre tanışmanıza izin veriyor.
Huggle'ı indirin: Android, iOS
Zeynel A. Öztürk
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