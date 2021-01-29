5. Nesil Yapay Zekalı P5 Görüntü İşleme Teknolojili Televizyonlar Tanıtıldı

Geçtiğimiz yıl, Avrupa medyası tarafından P5 görüntü işleme teknolojili Philips OLED TV'lerin 100'den fazla 'Satın Alınacak En iyi Televizyon' ödülü ve yorumu almasından sonra şirket, yeni ürünlerinde de sürekli gelişim ve iyileştirme politikasını sürdürüyor. 5. Nesil P5 Görüntü İşlemcili Yapay Zeka özellikleri, ilk kez 2021 model Philips OLED806 ve 856 modelleriyle tüketiciyle buluşacak.
Geliştirilmiş görüntü işlemcisi, Philips TV'nin 9636 ve 9506 serisindeki ilk Ambilight mini LED setlerinde de yer alacak.
Her ortama ait ışık koşullarında daha rafine bir görüntü kalitesi performansı amacıyla, yapay zeka fonksiyonuna ışık sensörü özelliği ve Film Algılama kategorisi de eklendi.
Televizyonun içinde bulunan yapay zeka işlevi; geçtiğimiz 30 senede araştırma ve geliştirme ekibi tarafından oluşturulan veritabanındaki milyonlarca PQ test klibini analiz ederek makine tabanlı öğrenme yöntemini kullanıyor. Yazılım; PQ işlevinin beş öğesi (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasında daha iyi bir denge oluşturmak için tasarlandı.
TP Vision ekibinin PQ uzmanları; yapay zekanın, içeriği manzara/doğa, yüz/cilt tonu, hareket/spor, karanlık/kontrast ve diğerleri olmak üzere beş kategoriye ayırmak için kullandığı sistemin genel parametrelerini tanımlıyor. Yapay zeka, gerçeğe en yakın görüntüyü oluşturmak için otomatik olarak doğru kategoriyi seçerek beş PQ içeriğini analiz yoluyla dengeyi sağlıyor.
5.nesil P5, film modunun dahil edilmesiyle, filmleri otomatik olarak işaretliyor ve izleyicilere Home Cinema, Pure Cinema ve Film Maker Mode (FMM) seçenekleri sunuyor.
Oyunseverler ve sporseverler de televizyonlarda bulunan Fast Motion Clarity özelliğini aktifleştirerek bir görüntüden diğerine kademeli geçiş yapmasına olanak sağlıyor ve ekranda oluşabilecek bulanıklığı önleyebiliyor.
Fast Motion Clarity (FMC) özelliği, görüntüler arasındaki geçişlerde yapaylığı azaltarak ultra gerçekçi bir seyir deneyimi sunarken, televizyonun gerçek panel hızı alışılmışın aksine 50Hz yerine 100Hz kullanıyor.
FMC özelliğinde bulunan 4 farklı mod (Kapalı, Hafif, Yüksek, Yapay Zeka) arasından seçim yapılabiliyor.
HDR10+ Adaptive; HDR 10+ dinamik meta verileri ile gerçek zamanlı ortam ışığı bilgisini birleştirerek parlaklık düzeylerini sahne sahne izleme ortamına göre otomatik olarak optimize etmeye olanak tanır.
Philips TV HLG, HDR10 ve HDR10 + kaynakları dahil olmak üzere iyileştirilmiş HDR performansı sunan Dolby Bright Modunu kullanıyor. Philips TV, Dolby Vision kodunu içeren bu mod sayesinde HDR içeriğini iyileştiren yeni geliştirilmiş P5 yapay zeka işlemcisiyle, mevcut tüm HDR formatlarını destekleyen çok az sayıda üreticiden biri olmaya devam ediyor.
5.nesil Yapay Zeka, hem SDR hem de HDR kaynaklı içeriği optimum kontrast sağlamak amacıyla ortam ışığına uygun olarak 'akıllı' bir şekilde ölçüyor ve birleştiriyor.
Philips OLED806/856 modellerinde, geliştirilmiş 5.nesil yapay zeka sayesinde yalnızca Philips televizyonlarda bulunan ve OLED modellere özel olarak üretilmiş 'anti-burn' teknolojisi de yer alıyor.
2021 model yeni Philips OLED ve mini-LED TV'lere, HDMI 2.1, e-ARC (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı), VRR (Variable Refresh Rate) özelliği, 40Hz'den 120Hz'ye kadar etkileyici bir hızda çıkabilen 4K görüntünün yanında Auto latency Mod'una ek olarak Freesync Premium Pro ve Auto Game modları da eklendi.
Televizyonlara eklenen Calman Ready özelliği, otomatik renk kalibrasyonuna kolay erişim sağlayarak televizyonun endüstri tarafından kabul edilen standartlarda renk doğruluğu kullanmasını sağlıyor. Calman Ready ayrıca ilgili yazılım yüklü bilgisayarlar arasında da direkt bağlantı kurabiliyor.
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