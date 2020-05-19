50 bin TL Ödüllü PUBG DUO Turnuvası'na Geri Sayım Başladı!

50 bin TL Ödüllü ve 384 takımın kıyasıya mücadele edeceği PUBG DUO Turnuvası başlıyor! İşte PUBG DUO Turnuvası'na katılmak için bilmeniz gerekenler!