5G, 1 Yıldaki Büyüme Hızıyla 4G'yi Adeta "Dörde Katladı"

Yeni bir araştırmaya göre 5G ağlar, büyüme hızı açısından 4G'nin çok ilerisine geçmiş durumda. 5G Americas analistlerinin söylediğine göre 5G bağlantıların sayısı, sadece bir yıl içerisinde 229 milyona ulaştı ve bu da 4G LTE kullanıcı artış hızının dört katı hıza ulaşıldığı anlamına geliyor. Ayrıca devam etmekte olan bu büyüme, 2020 yılında dünyanın yaşadığı küresel sorunlara rağmen, 5G'yi tarih boyunca en hızlı büyüyen mobil teknoloji haline getiriyor.
Omdia tarafından sağlanan verilere göre ise, genel olarak dünya, 2019 üçüncü çeyrek ve 2020 üçüncü çeyrek arasında 225 milyon 5G üyesi kazandı. Ayrıca bu sayının, yıl sonuna kadar 236 milyona ulaşması bekleniyor. 4G LTE ağları bu sayıya ulaşabilmek için dört yıl beklemişti.
Omnia. küresel olarak toplamda 143 ticari 5G ağı olduğunu belirtiyor ve bu sayının da 2020'nin sonuna kadar 180'e ulaşması bekleniyor. Sadece 2020 üçüncü çeyrek içerisinde 29 5G ağı aktif oldu ve bu da Dünya genelinde operatörlerin yeni bağlantı için ne kadar fazla çaba harcadıklarını göstermek için yeterli.
Ayrıca ağ büyümesi, 5G'ye hazır cihazların sayısıyla da destekleniyor. Kısa bir süre önce yayımlanan bir Global Mobile Suppliers Association (GSA – Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği) raporuna göre duyurulan 519 5G destekli cihaz bulunuyor ve bunların 303 adedi Kasım 2020 sonundan önce kullanıma girdi.
Tabii ki 5G'nin hızlı büyümesine rağmen, 4G LTE ağları güçlü performanslarını sürdürüyor ve 2020 üçüncü çeyrek sonunda, 5,8 milyar bağlantının aktif olduğu düşünülüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın