5G ile Corona Virüsünü Birbirine Bağlayan Videolar Silinecek

YouTube, Corona virüsünün 5G'den kaynaklandığını ileri süren videoları kaldırmak için harekete geçti.

5G ile Covid 19'u Bağlayan Videolar Silinecek

Covid-19 salgınıyla ilgili yanıltıcı haberlerin ve 5G baz istasyonlarının salgınla ilgisi olduğu iddialarının artması üzerine YouTube, harekete geçti. Firma yanlış bilgilendirmeyi durdurmak için "tıbbi olarak asılsız yöntemler" içeren videoların yayınlanmasını engelleyeceğini söylüyor. Ancak bu önlemlerin 5G ile ilgili tüm komplo teorisi videolarını tam anlamıyla engellemeyeceği anlaşılıyor.

Firma, insanlara "zarar verecek şekilde" yanlış yönlendiren "sınırdaki içeriklerin" yayınını durduracağını belirtiyor. Bu yeni önlem, bu tür videoların daha az önerilmesi, arama sonuçlarında görünmemesi ve reklam gelirlerinden hariç tutulmasını da kapsıyor.

İngiltere kültür sekreteri Oliver Dowden'in Facebook, Twitter ve YouTube ile komplo teorisi içeren videoları kaldırmak konusunda bir görüşme yapacağı, bir süre önce The Guardian'ın bir haberiyle ortaya çıkmıştı. YouTube'un hamlesinin bunun üzerine gelmesi dikkat çekici.

Doğru bilgilenme ve yanlış bilgilerin yayılmaması şu an çok önemli olduğundan, YouTube'un girişimleri salgının yayılma hızını kesmekte yardımcı olabilir.

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