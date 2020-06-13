6 Çekirdekli AMD Ryzen APU Ortaya Çıktı! Yeni F/P Şampiyonu Olabilir!

AMD'nin yeni Ryzen 4400G APU işlemcisi ortaya çıktı! İşte 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı yeni Ryzen 4400G'nin özellikleri!

  • Ercan Uğurlu
6 Çekirdekli AMD Ryzen 4400G APU Ortaya Çıktı!

AMD'nin beklenen işlemcilerinden yeni Ryzen 4400G ortaya çıktı. Kırmızı takımın Zen 2 CPU ve Vega GPU mimarisini temel alacak olan ve TSMC 7nm fabrikasyon sürecinin bir eseri olacak olan Ryzen 4400G, AMD4 platformu ile uyum gösterecek. Selef model Ryzen 3000 işlemlerine göre önemli performans kazanımı da sağlaması beklenen Ryzen 4400G, @TUM_APISAK tarafından Twitter'da sızdırıldı.

Bilgiler arasında Ryzen 4400G işlemcinin özellikleri olduğu kadar 3DMark Benchmark ile yapılmış test sonuçları da yer alıyor. Bunlara göre Ryzen 4400G, 6 fiziksel çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olacak. 3.3 Ghz taban frekansa sahip olması beklenen yeni işlemci 3.7 GHz tavan frekansına ulaşabilecek.

Ryzen 4400G ile yapılan 3DMark Benchmark sonuçlarını da açıklayan @TUM_APISAK, bu sonuçlara göre AMD'nin yeni işlemcisinin 4395 puan grafik skoru, 10241 puan fizik skoru elde edeceği iddiasında. Bu sonuçları Ryzen 5 3400G ile kıyasladığımızda, AMD Ryzen 4400G'nin büyük oranda önde olduğunu görmek mümkün.

Sonuçlara göre GPU performansında yüzde 9'luk bir kazanım gösterecek olan Ryzen 4400G, böylece orta segmentin önemli fiyat / performans modellerinden olacak gibi görünüyor.

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