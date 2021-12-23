70 Milyon Yıllık Fosilleşmiş Yumurtadan Çıkan Dinozor Embriyosu Şaşırttı!

Çin'deki bir müzenin deposunda on yılı aşkın süredir bekleyen fosilleşmiş bir yumurtanın içinde, inanılmaz derecede nadir, tam eklemli bir dinozor embriyosu bulundu. 66 ila 72 milyon yaşında olduğu düşünülen doğmamış örnek, dinozorlar ve modern kuşlar arasında inanılmaz bir bağlantı olduğunu gösteriyor.
Oviraptorosaurlar olarak bilinen bir grup tüylü, dişsiz theropod'a ait olan yumurtadan çıkmamış varlığın yaklaşık 27 santimetre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor ve günümüz kuş embriyolarına özgü bir duruş sergileyen bir dinozor embriyosunun ilk keşfini işaret ediyor. Modern kuşlar, kuluçkadan çıkmadan kısa bir süre önce, gövdeyi kıvırma ve başını kanatların altına indirmeyi içeren bir dizi manevraya girerler, ancak bu davranışın evrimsel kökenleri şimdiye kadar bilinmiyordu.
Araştırma yazarları, iScience dergisinde bildirdikleri keşiflerinde, Baby Yingliang takma adı ile anılan örneğin "başı vücudun ventralinde, ayakları her iki tarafta ve yumurtanın küt kutbu boyunca kıvrılmış olarak bulunduğunu" açıkladılar. Böyle bir duruşun "daha önce kuş olmayan bir dinozorda bulunmadığını, ancak geç evre modern bir kuş embriyosunu andırdığını" söylüyorlar.
Kıvrılmanın, kuşların yumurtadan çıkma sürecinde hayati bir rol oynadığı düşünülüyor ve bu pozisyonu benimsemeyenlerin yumurtadan çıkış sırasında hayatta kalma olasılıkları çok daha düşük. Bebek Yingliang'ın aynı pozisyonu almış gibi görünmesi, bu olayın ilk olarak modern kuşların antik theropod ataları arasında evrimleşmiş olabileceğini düşündürüyor.
Araştırmanın yazarı Profesör Steve Brusatte, bu etkileyici keşif hakkında yaptığı açıklamada, "Bu küçük doğum öncesi dinozor, tıpkı yumurtasında kıvrılmış bir yavru kuşa benziyor, bu da günümüz kuşlarına özgü birçok özelliğin ilk olarak dinozor atalarında evrimleştiğinin daha fazla kanıtı oluyor" dedi.
Yingliang Stone Doğa Tarihi Müzesi'nde bulunan Baby Yingliang, şimdiye kadar bulunan en eksiksiz dinozor embriyoları arasında yer alıyor ve nadir bir şekilde araştırmacıların bozulmamış bir bebek theropodunu incelemelerini sağlıyor. Ancak araştırma yazarları, türünün tek örneği olduğu için gözlemlerinden dinozor embriyolarının doğası hakkında kesin bir sonuç çıkarılamayacağını ve herhangi bir hipotezin doğrulanması için bunun gibi daha fazla fosilin incelenmesi gerektiğini belirtiyor.
Yine de "bu yeni istisnai fosil embriyosunun, genellikle benzersiz bir şekilde kuşlara özgü kabul edilen bazı erken gelişimsel davranışların (kıvrılma) theropod soyunda daha derin köklere sahip olabileceğini ima ettiği" sonucuna varıyorlar.
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