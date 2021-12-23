70 Milyon Yıllık Fosilleşmiş Yumurtadan Çıkan Dinozor Embriyosu Şaşırttı!

70 milyon yıllık, fosilleşmiş bir yumurtanın içinde bulunan ve bugüne kadar sapasağlam gelmeyi başarmış dinozor embriyosu bilim dünyasını heyecanlandırdı. Bu keşif, günümüz kuşları ve eskinin dinozorları arasındaki büyük benzerliği de ortaya koyuyor!