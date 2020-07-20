7000 yılda bir ortaya çıkan kuyruklu yıldızı görüntüledi! Muhteşem kareler!

Bir fotoğraf sanatçısının 7000 yılda bir rastlanan kuyruklu yıldızı görüntülediği fotoğraflar büyülüyor. En iyi görüntüyü yakalamak için uğraş veren sanatçı, ortaya inanılmaz fotoğraflar çıkardı.