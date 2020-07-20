7000 yılda bir ortaya çıkan kuyruklu yıldızı görüntüledi! Muhteşem kareler!

Bir fotoğraf sanatçısının 7000 yılda bir rastlanan kuyruklu yıldızı görüntülediği fotoğraflar büyülüyor. En iyi görüntüyü yakalamak için uğraş veren sanatçı, ortaya inanılmaz fotoğraflar çıkardı.

Kuyruklu yıldızın mükemmel fotoğrafları!

Kuyruklu yıldız görüntüleri yakalaması oldukça güç olan görüntülerdendir. Fotoğraf sanatçıları en güzel görüntüyü yakalamak için uykularını feda eder. Fotoğraf sanatçısı Ruurd Jelle van der Leij de en iyi görüntüyü yakalamak için neler yaptığını anlattı ve kaydettiği mükemmel manzaraları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Ruurd Jelle van der Leij'in 7000 yılda bir ortaya çıkan kuyruklu yıldızı yakalama hikayesi!

"Mükemmel Fotoğrafı Yakalamak İçin Plan Yaptım"

Ruurd Jelle van der Leij, süreci şu şekilde anlattı: "Her 7000 yılda bir şansla ortaya çıkan kuyruklu yıldızın fotoğrafını yakalamak için, yatakta kalmak iyi bir seçenek değildi. Kuyruklu yıldız görüntüsü çok nadirdir, bu yüzden bazı fotoğrafları çekmek için bir plan yaptım. Açık bir gökyüzü ve rüzgarsız iki gece planladım. 

İlk gece eve yakın bazı manzara resimleri için planladığım yere gittim. Hollanda'da Fochelooërveen adlı ulusal parkın yakınlarında yaşıyoruz. Burası ufku ve kuzeyde yaklaşan Neowise kuyruklu yıldızını net bir şekilde görüntülemek için idealdi." 

"Saat 00: 00'dan hemen önce geldim ve kamerayı hazırladım. Bu tür fotoğrafçılıkta, fotoğrafın başarısı kuyruklu yıldızın kendisinin yanında iyi bir manzara olmasıyla sağlanır."

İşte kuyruklu yıldız ve diğer manzara fotoğraflarından birkaçı...

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