Windows 10'da Görev Çubuğundan Videolu Toplantılara Katılabileceksiniz

Microsoft, video konferansı Windows 10'un doğal bir parçası haline getirmek istiyor. Yapı 20211'de ortaya çıkan işlev, görev çubuğuna eklediği bir düğmeyle bir Skype video görüşmesi başlatmaya veya mevcut bir videolu toplantıya dahil olmaya olanak tanıyor.
Yenilik, Skype'ın "Meet Now" işlevinden faydalanıyor. Meet Now, katılımcıların eşsiz bir web bağlantısı yoluyla Skype hesabına gerek kalmaksızın "ortak çalışma alanlarına" ulaşmasına izin veriyor. Toplantıya katılan kullanıcılar, metin tabanlı konuşabiliyor, videolu veya sesli görüşmeler yapabiliyorlar. Yeni simgeye tıklandığında Skype uygulaması veya hizmetin çevrimiçi istemcisi açılıyor.
Pandeminin etkisiyle video konferans hizmetleri, özellikle Zoom büyük bir yükseliş sergilemişti. Microsoft, videolu görüşmelere katılma işlemini kolaylaştırarak Zoom'un keyfini sürdüğü inanılmaz geliri kendisine çekmek istiyor.
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