Apple'ın Abonelik Hizmetlerini Bir Pakette Toplayan Apple One Tanıtıldı

Apple'ın abonelik hizmetlerini tek bir pakette toplayan ve üç farklı seçenek olarak sunulan Apple One tanıtıldı! Peki, üyelik paketleri ne kadar? İşte detaylar:

Apple One tanıtıldı

Apple, bugünkü etkinliğinde farklı abonelik tabanlı hizmetlerini bir araya getiren Apple One'ı duyurdu. Peki,  Apple One paketlerinin fiyatı ne kadar?

Üç farklı türü bulunan Apple One'ın bir bireysel planı, bir aile planı ve tüm hizmetleri içeren bir "premier" planı bulunuyor.

ÜYELİK PAKETLERİNİN ÜCRETİ NE KADAR?

  • Giriş paketi olan bireysel planda ayda 14,95 dolar (yurt dışı fiyatı) karşılığında Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ve 50GB iCloud depolama alanı sunuluyor.
  • Aile planı, bunların tamamını aile üyelerinizle paylaşmanıza izin veriyor ve iCloud depolama alanını 50GB'tan 200GB'a yükseltiyor. Aile üyeliğinin ücreti, aylık 19,95 dolar.
  • Son olarak en pahalı plan olan Premier planı, Apple News+ ve yeni Apple Fitness+ programını üyeliğinize ekliyor. Bu pakette iCloud alanınız 2TB'a çıkıyor. Aile üyeleriyle paylaşılabilen Premier paketin aylık ücreti, 29,95 dolar.
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