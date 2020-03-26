8,4 İnçlik Samsung Galaxy Tab A Tanıtıldı

Samsung, 8,4 inçlik yeni mini tableti Galaxy Tab A'yı tanıttı. Tabletin en önemli özelliği, 279,99 dolar gibi bir fiyat seviyesinde hücresel bağlantıya sahip olması. Giriş ve orta seviye tabletlerde mobil bağlantıya genellikle rastlanmıyor.
1,8GHz sekiz çekirdekli işlemci, 3GB RAM, 32GB dahili depolamayla gelen tablette bir microSD yuvası da var. 5.000mAh pil kapasitesine sahip cihaz, 8,4 inç 1920x1200 16:10 ekranla geliyor. Samsung Kids+ yazılımı sayesinde ebevenyler, tableti eğitim amaçlı olarak çocuklarına verebiliyorlar. İlk 30 günü ücretsiz olan bu hizmetin ikinci ayında 0,49 dolar, sonrasında ayda 7,99 dolar ödemeniz gerekiyor.
Şu an ABD'de Samsung.com üzerinden Verizon sürümü satılan Galaxy Tab A, önümüzdeki haftalarda ülkenin önde gelen AT&T, T-Mobile, Sprint, U.S. Cellular gibi hizmet sağlayıcıları yoluyla da satın alınabilecek.
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