8,4 İnçlik Samsung Galaxy Tab A Tanıtıldı

Samsung, hücresel bağlantı özelliğiyle dikkat çeken yeni 8,4 inçlik tabletini duyurdu.

8,4 İnçlik Samsung Galaxy Tab A Tanıtıldı

Samsung, 8,4 inçlik yeni mini tableti Galaxy Tab A'yı tanıttı. Tabletin en önemli özelliği, 279,99 dolar gibi bir fiyat seviyesinde hücresel bağlantıya sahip olması. Giriş ve orta seviye tabletlerde mobil bağlantıya genellikle rastlanmıyor.

1,8GHz sekiz çekirdekli işlemci, 3GB RAM, 32GB dahili depolamayla gelen tablette bir microSD yuvası da var. 5.000mAh pil kapasitesine sahip cihaz, 8,4 inç 1920x1200 16:10 ekranla geliyor. Samsung Kids+ yazılımı sayesinde ebevenyler, tableti eğitim amaçlı olarak çocuklarına verebiliyorlar. İlk 30 günü ücretsiz olan bu hizmetin ikinci ayında 0,49 dolar, sonrasında ayda 7,99 dolar ödemeniz gerekiyor.

Şu an ABD'de Samsung.com üzerinden Verizon sürümü satılan Galaxy Tab A, önümüzdeki haftalarda ülkenin önde gelen AT&T, T-Mobile, Sprint, U.S. Cellular gibi hizmet sağlayıcıları yoluyla da satın alınabilecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları neler?
Telefon, kulaklık, klavye, mouse, elektronikler nasıl hijyenik temizlenir?
BİM 27 Mart 2020 aktüel kataloğunda Meizu M6T cep telefonu sürprizi
Instagram, Corona Virüs konusunda bilgi kirliliğini önlüyor
Günün En çok Okunanları
Windows 10'lu PC'nizi hızlandıracak 4 ipucu!
Corona Virüsü, Yüzeylerde 17 Gün Yaşadı
Turkcell'den Koronavirüs Salgını Çerçevesinde Önemli Açıklamalar Geldi
NASA, Bir Fotoğrafla Ortaya Çıkan "UFO Var" İddialarına Cevap Verdi
Koronavirüsü yayan Süper Taşıyıcı nedir? Süper bulaştırıcıya dikkat!

 

 