AB Parlamentosu'ndan Kripto Paralar İçin Önemli Karar

AB Parlamentosu'nun ekonomik ve parasal işler komitesi, iş kanıtı kripto para birimlerini yasaklamama yönünde oy kullandı. Bitcoin ve Ethereum da dahil olmak üzere en popüler kriptolar, bir iş kanıtı modeli kullanarak çalışıyor ve AB'dekilere yönelik herhangi bir yasak kararı, fiyatlarında önemli bir düşüş anlamına gelebilirdi.
Komite, kriptoların işlemleri nasıl doğruladıklarına ilişkin olarak belirli çevresel sürdürülebilirlik standartlarına tabi olacağını belirten Kripto Varlık Piyasalarında (MiCA) yapılan bir değişikliği oyluyordu. Bu tür mevzuat yatırımcılar için pek iyi olmayacak olsa da, değişiklik ayrıca kripto sahiplerinin daha çevresel doğrulama tekniklerine geçebileceklerini belirtmekteydi.
İş kanıtının (PoW) ana alternatifi, hisse kanıtı (PoS) olarak görülebilir. PoW, işlem gücüne güvenirken, PoS, blok zincirine eklenmeden önce yeni işlem bloklarını kontrol etme hakkı vererek, varlıklarını hisseleştiren kripto sahiplerine güvenir. PoS daha az enerji istediği için genellikle çevre için daha iyi olarak kabul edilir, ancak PoW çevre için mutlaka kötü değildir ve asıl belirleyici, tükettiği elektriğin nasıl üretildiğidir.
2000'lerin sonlarında Bitcoin'in icadından bu yana, bir dizi uygulama için birçok yeni merkezi olmayan kripto para birimi oluşturuldu. Kriptoların teknik doğası nedeniyle, dünya çapındaki düzenleyiciler, sektörde neye izin verilip verilmediğini söylemek için teknolojiyi ancak şimdi yakalıyor. Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli vergi yetkilileri de hala kriptolarla ilgili kurallarını iyileştirmeye devam ediyor.
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