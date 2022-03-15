AB Parlamentosu'ndan Kripto Paralar İçin Önemli Karar

AB Parlamentosu, kripto paralarla ilgili aldığı kararı açıkladı; Bitcoin ve Ethereum rahat bir nefes aldı.

  • Levent Öztürk
AB Parlamentosu'ndan kripto kararı

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