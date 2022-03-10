Beyaz Saray'dan Kripto Paralar İçin En Ciddi Adım Geliyor!

Beyaz Saray, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın kripto para birimine yaklaşım konusunda yeni bir kapsamlı strateji yayınlama emri verdiğini duyurdu. Beyaz Saray, bekleyen yürütme emrini "riskleri ele almaya ve dijital varlıkların ve bunların altında yatan teknolojiye ilişkin potansiyel faydalardan yararlanmaya yönelik ilk, tüm hükümet yaklaşımı" olarak nitelendirdi. Emir, kripto paralara destek olarak yorumlandı ve Bitcoin'in değeri artış gördü.
Yapılan açıklamada, "dijital varlıklardaki artış, küresel finansal sistemdeki ve teknolojik sınırdaki Amerikan liderliğini güçlendirmek için bir fırsat yaratıyor, ama aynı zamanda tüketicinin korunması, finansal istikrar, ulusal güvenlik ve iklim riski için de önemli etkileri var" deniyor.
Ayrıca açıklamada belirtilene göre emir, diğer önlemlerin yanı sıra Ticaret Bakanlığını "ABD'nin rekabet gücünü ve liderliğini ve dijital varlık teknolojilerinden yararlanmayı yönlendirmek için" kapsamlı bir çerçeve geliştirmeye yönlendirecek. Emir ayrıca, Federal Rezerv'in bazen "dijital dolar" olarak adlandırılan ABD destekli bir kripto para birimi için devam eden araştırmasını da teşvik ediyor.
Düzenleyiciler, kısmen etkilenen birçok farklı kurum nedeniyle, en azından geçtiğimiz yıldan beri koordineli bir düzenleyici müdahalesi çağrısında bulunuyorlar. Tüketici bankacılığı, yatırımlar ve yaptırımların uygulanması, federal hükümetin ayrı kolları tarafından ele alınıyor ve hepsi kripto para birimine farklı şekillerde yaklaşıyor.
Emir, kripto para biriminin nasıl düzenlendiği veya kripto para birimi işletmelerinin nasıl çalıştığı üzerinde hemen bir etkiye sahip olmayacak ve bunun yerine meyve vermesi yıllar alacak daha yavaş bir düzenleme sürecini harekete geçirecek. Emir, özellikle Hazine Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da dahil olmak üzere ajansları kripto para kullanımıyla ilgili riskleri ve fırsatları değerlendirmeye yönlendiriyor ve bu da muhtemelen bildirim ve yorum süreci aracılığıyla gelecekte başka düzenlemelerin yapılmasıyla sonuçlanacak.
Sektörün emre ilk tepkileri olumlu gözüyor ve yeni çerçeveyi düzenleyici, belirsizlikten kaçınmanın bir yolu olarak görüyor. Gelişim Odası'ndan (Chamber of Progress) Adam Kovacevich yaptığı açıklamada, "Kripto sahipleri, işletmeler ve borsalar hala kırık bir düzenleyici ortamda gözleri bağlı olarak yürüyorlar." Yeni düzen, düzenleyicileri herkesin uyması için net kurallar yayınlamaya zorlayacaktır" diyor.
Yatırımcılar, nihai yürütme emrini beklemeye devam ediyor. Ama kısa bir açıklamanın bile, piyasadaki iyimserliği artırdığı açıkça görülebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın