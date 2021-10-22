ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: 1 ölü

Rust filminin setinde yaşanan kazada, Alec Baldwin bir sahne çekimi için kullandığı kurusıkı silahı ateşledi. Olayda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Joel Souza vuruldu.
ABD medyasının Santa Fe Bölge Şerifi Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins, hayatını kaybetti. Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Souza'nın tedavisi ise sürüyor.
"Olay Kazaydı"
Baldwin'in sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, kurusıkı silahın ateş alması sonucu meydana gelen olayın bir kaza olduğunu söyledi. Emniyet yetkilileri, silahı incelemeye aldı.
13 yaşındaki torununa idam cezası verilen ünlü kanun kaçağı Rust'ı canlandıran Baldwin'in yaşananlardan sonra çekilen fotoğrafları ise dramı gözler önüne serdi. Şerif ofisinin önünde gözyaşlarına hakim olamayan ve sinir krizi geçiren Baldwin güçlükle sakinleştirildi.
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