ABD Gizli Servisi Konum Verileri İçin Tartışmalı Bir Satın Almaya İmza Attı

Akıllı telefon konum bilgilerini izleyen özel bir yazılım olan Find X, 1 yıllık "deneme süresinin" ardından, Amerikan Gizli Servisi tarafından satın alındı.

  • Ercan Uğurlu
ABD Gizli Servisi, Find X'i Satın Aldı

Amerika Birleşik Devletleri Federal kolluk kuvvetlerinin bir parçası olan ABD Kamu Güvenlik Teşkilatının bir bölümü olarak hizmet veren ABD Gizli Servisi'nin (Secret Service), Find X isimli bir ürünü satın aldığı duyuruldu. Babel Street tarafından geliştirilen Find X isimli bu yazılım, insanların cep telefonu konum bilgilerini raporluyor. Böylece Gizli Servis, insanların konum bilgilerine rahatlıkla erişebilecek.

Akıllı telefonlarımızda kullandığımız pek çok uygulamanın pek çok bilgimize eriştiği açık. Konum bilgilerimizden fotoğraflarımıza kadar pek çok bilgi, aslında biz farkında olmadan çeşitli şirketler tarafından işleniyor, veri tabanlarına depolanıyor. O nedenle bir uygulamayı kullanırken, verdiğiniz izinlere dikkat etmek gerekiyor. Fakat günün sonunda, istediğiniz bir uygulamayı kullanmak için istenilen izinleri vermek zorunda kalıyoruz.

ABD Gizli Servisinin Find X isimli konum bilgilerini takip eden bir yazılımı satın almış olması, aslında 1 yıllık bir "deneme süresi" sonrasında gerçekleşmiş durumda. Bu uygulamayı daha önce 1 yıl süre ile kullandığı bilinen Gizli Servis, anlaşılan hizmetten çok memnun kalmış olacak ki, şimdi de satın alma yoluna gitmiş.

Gizli Servis'in Find X ile beraber özellikle göçmenleri takibe alacağı ve sınır yaptırımları için bu uygulamadan yararlanacağı iddia ediliyor. Tabii ki bu durumun getireceği tepkiler de, muhtemelen biraz sert olacaktır.

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