ABD Gizli Servisi Konum Verileri İçin Tartışmalı Bir Satın Almaya İmza Attı

Akıllı telefon konum bilgilerini izleyen özel bir yazılım olan Find X, 1 yıllık "deneme süresinin" ardından, Amerikan Gizli Servisi tarafından satın alındı.