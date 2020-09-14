ABD'de Gümrük Birimi OnePlus'ın Kulaklıklarını Sahte AirPods Sanıp El Koydu

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi sahte Apple AirPods sandığı 2.000 OnePlus kulaklığa el koydu, ancak yaptığı hata kendi paylaştığı fotoğrafta bile açıkça göründü.