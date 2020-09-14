ABD'de Gümrük Birimi OnePlus'ın Kulaklıklarını Sahte AirPods Sanıp El Koydu

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), 31 Ağustos'a 2.000 sahte Apple AirPods'a el koyduğunu bir basın bildirisiyle duyurmuştu. Söz konusu cihazlar, Hong Kong'tan New York'taki JFK Airport'a ulaşmıştı ve birime göre orijinal olsaydı, fiyatının 398.000 dolar etmesi gerekiyordu.
Bununla birlikte yükün gerçek değeri 158.000 dolar idi. Bunun nedeni, kargonun aslında 2.000 OnePlus Buds kulaklığa ait olması. CBP'nin paylaştığı tweet'te de (yukarıda) kulaklıkların OnePlus'a ait olduğu ve Apple taklidi başka bir ürün olmadığı açıkça görünüyor. Haziranda duyurulan OnePlus Buds, OnePlus Nord telefonla beraber satışa sunulmuştu.
Tweet'e cevap veren OnePlus USA hesabı, "Hey, onları geri verin!" dedi.
THAT'S NOT AN ?? —
CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.
Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB— CBP (@CBP) September 14, 2020
OnePlus'ın kulaklıklarının görünümü gerçekten de Apple'ın AirPods'una benziyor, bu yüzden CBP'nin yanılmış olması bir miktar kabul edilebilir. Yine de CBP, belli ki teknoloji konusunda biraz geriden geliyor çünkü Samsung Galaxy Buds, Google Buds gibi AirPods'a benzeyen başka kulaklıklar da var.
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