ABD Donanması, Tarihte İlk Kez, Bir Lazer Silahı İle Bir İHA'yı Vurdu

ABD Donanması, türünün ilk örneğin olan bir "lazer silahı gösterisi" düzenledi. Bu gösteride, bir lazer silahı ile, bir insansız hava aracının"(İHA) nasıl vurulabileceği gözler önüne serilmiş oldu.

08 Haziran 2020 09:00

Levent Öztürk