ABD Donanması, Tarihte İlk Kez, Bir Lazer Silahı İle Bir İHA'yı Vurdu

ABD Donanması, türünün ilk örneğin olan bir "lazer silahı gösterisi" düzenledi. Bu gösteride, bir lazer silahı ile, bir insansız hava aracının"(İHA) nasıl vurulabileceği gözler önüne serilmiş oldu.

  • Levent Öztürk
ABD Donanması'ndan özel "lazer gösterisi"
ABD Donanması

Uçan drone'ları veya insansız hava araçlarını düşürebilen bir lazer silahı, ABD Donanması tarafından, gösterim amacıyla da olsa ilk defa kullanıldı. Şu ana kadar lazer tabanlı silahların modern savaşlarda etkili bir araç olup olamayacakları hakkında pek çok soru bulunuyordu ve bu soruların en azından bir kısmı, olayın yayınlanan resmi videosu ile cevaplanmış durumda.

USS Portland'a kurulan 150-kilowatt-sınıfı Technology Maturation Laser Weapon System Demonstrator (LWSD – Teknoloji Tekâmülü Lazer Silah Sistemi) kullanımı, 16 Mayıs 2020 tarihinde bir yüksek-enerji sınıfı katı-hal lazer silahının ilk kullanımı olarak kayda geçti. Bu denemede, bir insansız hava aracı (İHA) başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi.

USS Portland Downs Drone With LaserUSS Portland Downs Drone With Laser
USS Portland (LPD-27) successfully disabled an unmanned aerial vehicle (UAV) with a Solid State Laser. US Navy Video

ABD Donanması Kaptanı Karrey Sanders yaptığı açıklamada İHA'lar ve küçük araçlara karşı denizde gelişmiş testler düzenleyerek Katı Hal Lazer Silah Sisteminin potansiyel tehditlere karşı yetenekleri hakkında değerli bilgiler topladıklarını söyledi.

Northrup Grumman tarafından geliştirilen LWSD'nin Donanma'nın gemilerine kurulması ve ABD ordusunun yakın gelecekte kullanacağı daha geniş bir lazer silah grubunun bir parçası olması planlanıyor.

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