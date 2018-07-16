ABD, ZTE üzerindeki yasağını kaldırdı...
ABD, ZTE'nin yasağını artık kaldırmaya karar verdi ama...
Görünene göre ZTE'nin kendini affettirmek için bir şansı daha olabilir. ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli mobil devinin tüm gereklilikleri yerine getirmesinin ardından en sonunda ihracat yasağını kaldırıyor. Yetkililer, ZTE'nin 1 milyar dolar cezayı, kilit liderlik konumlarının değişimini ve harici takip sistemlerini de içeren diğer gerekliliklerin yanı sıra 400 milyon dolarlık emaneti de yatırdığını doğruladılar.
Daha net bir şekilde konuşulduğunda, bunun temel olarak bir şartlı serbest kalma dönemi olduğu söylenebilir. Ticaret Bakanlığı, daha önce de olduğu gibi yasağı tamamen kaldırmak yerine sadece askıya alıyor. Takipçiler, 10 yıllık bekleme dönemi boyunca ZTE'yi izleyecekler ve bu yüzden de firmanın tüm kurallara tamamen uymak dışında bir seçeneğinin olmayacağı söylenebilir. Daha önce kararı verilen yasak, "sadece" yedi yıl sürecekti.
ZTE hâlâ tehlikeden tamamen sıyrılmış değil. Kongre hâlâ bir yasayı geçirmek istiyor ve eğer Senato'nun istediği olursa yasak tekrar aktif edilebilir. Ancak uzlaşmaya varılan yasanın yasağı geri getireceğinin bir garantisi olmadığı gibi, Başkan'ın da bu yasayı onaylamama ihtimali bulunuyor. Ancak en azından şimdilik ZTE'nin rahat bir nefes aldığı söylenebilir. Firma, büyümek için temel olarak telefonlarının ve telekom ağ ürünlerinin ABD ihracatına güveniyor ve eğer tedarikçilerini değiştirmek veya önemli cihazlarından vazgeçmek zorunda kalırsa, firmanın geleceğinin çok parlak olmayacağı söylenebilir...
Levent Öztürk
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