Acer Nitro 5 (2020) İnceleme

Acer'ın Nitro serisi bildiğiniz gibi firmanın giriş seviyesi ürünlerini temsil ediyor. Tabii giriş seviyesi deyince aklınıza karşısına çıkan oyunları el yordamıyla çalıştıran bilgisayarlar gelebilir, gelmesin. Nitro 5 serisi 10.nesil Intel ve AMD Ryzen serisi işlemcilere sırtını dayayan, uygun fiyatı yüksek performans ile birleştirmeyi hedefleyen bir seri.
Bir önceki 2019 versiyonunu çok beğendiğimiz ürün, 2020 model yılına yeni, eskisinden 2mm daha ince bir gövdeyle giriyor. Tasarım anlamında çok agresif olmasa da arka kısımdaki kırmızı panel karşınızda bir oyuncu bilgisayarı olduğunu belli eden işaretler. Plastik kasanın malzeme kalitesi hayli yüksek ve kapağın bir öncekinin aksine tek elinizle kolaylıkla açılabilmesi de Acer'ın dersine iyi çalıştığını gösteriyor. Kompakt boyutlara sahip ürünün ağırlığı ise 2.30kg.
Acer Nitro 5 farklı konfigürasyonlara sahip bir ürün. Bizdeki AN515-55 modeli 15.6 inç FullHD, 144Hz 3ms IPS panel ile beraber geliyor ve ince çerçeveler (7.02mm) sayesinde %80'lik bir ekran / gövde oranına sahip. Giriş seviyesi bilgisayarlarda 144Hz ekran görmeye çok alışık olduğumuz söylenemez ki bu bir artı puan. %72 NTSC renk gamutu görüntüleyebiliyor, parlaklık ise 300nit, fazlasıyla yeterli.
Bu ince gövdenin içi de oldukça etkileyici. Bu modelde kullanılan Intel Core i7-10750H işlemciler bir önceki nesle göre müthiş bir gelişim olmasa da Nvidia GeForce GTX 1660Ti 6GB ekran kartı ve 32GB 2933Mhz DDR4 RAM oldukça rekabetçi, fiyat performansı oranı yüksek bir paket. Nitro 5 genellikle 8GB ve 16GB RAM seçenekleriyle tercih edilen bir ürün ancak bizim test makinamızda (Q7PEY.003) 32GB takılı. Depolama tarafında ise çok iyi haberler var. Test ürünümüzde 1GB SSD bulunmakta ve en güzeli, fazladan bir M.2 slotu da bulunuyor ve RAID 0 destekliyor. Böylece depolama alanınızı genişletebilir, dilerseniz ilave olarak bir de 2.5inç HDD takabilirsiniz. Yakın zamana kadar 17 inç Helios 300'ün bile sahip olmadığı bu detay oldukça keyifli.
Acer bu modelde CoolBoost soğutma teknolojisini kullanmış ve tüm detayları Nitro Sense programı üzerinden size kontrol etme fırsatı sunuyor. Kendi adıma, yük altındayken ciddi bir gelişme görmedim. Uzun oyun seanslarında işlemci ısısı 88 dereceye, GPU ısısı ise 80 dereceye kadar yükseldi ve gürültü düzeyi de buna ayak uydurdu. Bunlar elbette olmadık, yüksek rakamlar değil ancak ciddi bir gelişimden söz etmek de güç.
Klavye tarafında da Acer Nitro serisinde ilk defa RGB klavye seçeneği görüyoruz. Şimdilik Türkiye'de sadece Intel CPU'lu modeller ile sunulan 4 bölge RGB klavye sadece 1.6mm'lik hareket aralığına sahip tuşlar ile oldukça hassas ve kullanımı konforlu.
Acer Nitro 5'e yapabileceğim en ciddi eleştiri son derece kaliteli bir ses sunan ve dts:X desteği ile bunu sanallaştırma performansına da yansıtan 2x2W hoparlörlerin ses seviyesinin yetersiz olması. Oyun oynarken hepimiz kulaklık takıyoruz, pek dert olmayacaktır ama sıcak gecelerde film izlerken fan sesi bazen filmin sesini bastırabiliyor. Bunun dışında sahnesi, bas/tiz oranı son derece yerinde ve kaliteli söylediğim gibi. Dts:X de Dolby Atmos'un direkt olarak rakibi bildiğiniz gibi, hep savunduğum gibi aralarında pek bir performans farkı görmüyorum, en azından benim kulaklarım algılamıyor.
Üründe kullanılan Killer E2600 Ethernet de Intel AX201 kablosuz ağ bağdaştırıcısı ile (Wi-Fi 6) ile destekleniyor ve ağ trafiğinizi son derece başarılı bulduğum Killer Control Center üzerinden yönetmenize imkan tanıyor. Her bir milisaniyenin önemli olduğu rekabetçi oyuncular için, rekabetçi bir paket.
Laptopun yanında 135W'lık bir adaptör geliyor, batarya kapasitesi ise 57Wh. Bu geçen seneki üründe bulunan batarya ile denk. Oyunları bildiğiniz gibi kablosuz oynamayı önermiyoruz ancak 5.5 saat film, 6.5 saate yakın internette gezinme yapabildiğimi söylemem batarya kapasitesi konusunda endişe etmemenize dair bir işaret.
Gelelim performansa, 3D Mark testlerinde 14155 puan alan laptopu birkaç farklı oyunda test ettik. FarCry 5 halen en çok oynanan ve performans talebi olan oyunlar arasında bildiğiniz gibi. Ultra ayarlarda aldığımız ortalama 72fps beklentimizi fazlasıyla karşıladı. Bunun dışında tam bir sistem canavarı olan Assassin's Creed Odyssey'de ortalama 44fps, Apex Legends'da ise ortalama 75fps aldık. Tamamının Ultra veya muadili grafik ayarlarıyla alındığını da belirtelim.
Sonuç
Artık incelemenin sonundayız. Windows 10 Home ile gelen Acer Nitro 5 AN515-55 oldukça iyi bir ürün olmuş ve Ryzen ile güçlendirilmiş versiyonlarını incelemek için de sabırsızlanıyoruz. Test ürünümüzle birebir aynı konfigürasyona sahip (AN515-55, Q7PEY.003) modelinin fiyatı ise 12.000 TL civarında ki bu fiyatı artıran en önemli etkenin 32GB RAM ve 1TB SSD olduğunu belirtelim. Kendi beklentinize uygun çok daha ekonomik Nitro 5'ler mevcut.
CHIP Online Notu: %87
+144Hz 3ms IPS panel
+ 4 bölge RGB klavye
+ Başarılı performans
+ Çift M.2 slotu ve RAID 0 desteği
- Ses çıkış gücü düşük
- Halen pek serin ve sessiz sayılmaz
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın