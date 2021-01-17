Acer Yeni Laptop'larını CES 2021'de Tanıttı. İşte O Modeller ve Özellikleri

Acer AMD Ryzen™ 5000 Serisi mobil işlemcilerle1 çalışan yeni Nitro 5 oyun dizüstü bilgisayarlarını ve Aspire 5 ile 7 modellerini duyurdu. Güçlü yeni AMD Ryzen Mobil İşlemciler, dizüstü bilgisayarların hızlı ve verimli performans göstermesini sağlıyor. Sekiz çekirdeğe kadar işlem gücü sunan işlemcilerin yeni Nitro ve Aspire dizüstü bilgisayar için ideal kılan özelliği ise, düşük güç tüketimli geniş bant bellekleri güç tasarrufu özelliğiyle bir araya getirerek önceki nesil belleklerden iki kat daha hızlı veri işleyebilmeleri.
NVIDIA Ampere mimarisi taşıyan NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi Dizüstü GPU'lar, enerji verimliliğini 2 kata kadar artırırken, performansı önemli ölçüde artırıyor ve ince, hafif tasarımlar için üçüncü nesil Max-Q teknolojilerini kullanıyor. GeForce RTX 30 Serisi Dizüstü GPU'lar, Cyberpunk 2077ve oyuncuların en çok beğendiği oyunlar da dahil en iyi yapımlarda çarpıcı ışın izlemeli grafikleri mümkün kılıyor. Öte yandan GPU hızlandırmalı yüzlerce uygulama sayesinde içerik üreticilerin de mükemmel içerikler üretebilmesini sağlıyor.
Acer Nitro 5, eğlenme ve hobi amaçlı oyun oynayan ve daha iyi bir performansa hazır olan kullanıcılar için geliştirilmiş, dengeli özelliklere sahip bir dizüstü bilgisayar serisi. Bu cihazlar, PC tutkunlarının en yeni oyunları keşfederken ve oynanış videolarını montajlarken duyacakları ihtiyaçlar doğrultusunda, titizlikle tasarlandı.
Acer Aspire 5 ve Aspire 7 serisi, performans, ekran kalitesi, hafiflik ve pil ömrüne özen gösteren klasik kullanıcılar için ideal, güçlü ve çok yönlü dizüstü bilgisayarlar içeriyor. Aspire serisinin odağı, kullanıcılara kendilerini ve tutkularını ifade ederken ihtiyaç duyacakları her şeyi sağlayabilmek.
Acer Nitro 5 – Oyunu Yaşayın
Acer'ın popüler Nitro 5 oyun dizüstü bilgisayarları, AMD Ryzen™ 9 5900 HX Mobil İşlemciye kadar ve NVIDIA GeForce RTX™ 3080 Dizüstü GPU seçeneğine kadar destek veren güçlü kombinasyon seçenekleri sunarak, oyun tutkunları için son derece önemli bir güncellemeye kavuştu. Güçlü CPU/GPU kombinasyonu, M.2 PCIe ve/veya SATA SSD (2TB NVMe SSD / 2 TB HDD'ye kadar destekli)1, 32 GB'a kadar DDR4 3200 RAM1, Killer E2600 desteğiyle güçlü ağ performansı ve Wi-Fi 61 ile tamamlanıyor. Nitro 5, verdiği paranın karşılığını fazlasıyla almak isteyen oyuncular için performanstan ödün vermeyen zengin bir oyun deneyimi sunuyor.
Yeni Nitro 5 dizüstü bilgisayarlar 15,6 inç veya 17,3 inç ekran boyutu, QHD çözünürlükte 165 Hz yenileme hızı veya FHD çözünürlükte 360 Hz'e kadar yenileme hızı seçenekleriyle tercih edilebiliyor. 3 ms tepki süresi2, görüntülerin en az gölgelenmeyle tertemiz akmasını sağlıyor. Acer ayrıca, sRGB renklerinin yüzde 100'ünü kapsayan ve 300 nit parlaklık sunan panelle renkleri capcanlı tutuyor. Yeni Nitro 5, yalnızca 7,02 mm inceliğinde çerçeveleri1 sayesinde yüzde 80 ekran-gövde oranına sahip.
Nitro 5, sahip olduğu çift fan sistemi, Acer CoolBoost™ teknolojisi ve stratejik yerleştirilen dört hava çıkışı sayesinde aşırı ısınmıyor. Fan hızını gözlemleyen CoolBoost™ teknolojisi daha fazla gücün gerektiği durumlarda oyunculara performans sağlamak için fan hızını otomatik ayarlıyor. Isı yönetimini gerçek zamanlı olarak bizzat gözlemlemek ve yönetmek isteyen kullanıcılar ise NitroSense™ ile fan hızını ayarlayabiliyor.
Acer Aspire 7 – Mobil Kullanıcılar İçin Güçlü Performans ve İnce Tasarım
Yeni AMD Ryzen 5000 Serisi mobil işlemciler ve NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU1 ile çalışan yeni Aspire 7 modelleri hem profesyonellerin hem de PC tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Şık ve ölçülü tasarımı ince bir kasada sunan bilgisayarlar, hareket halindeyken veya müşterisinin ofisinde çalışması gereken kullanıcılar için ideal özellikleri taşıyor.
Tüm bu güç, 2,15 kg kadar hafif bir kasaya sığıyor ve kullanıcıların hareket halindeyken de performanstan ödün vermeden çalışabilmesini sağlıyor. 32 GB'a kadar DDR4 bellek1 ve 1 TB'a kadar PCIe SSD1 ile donatılan yeni Aspire 7 dizüstü bilgisayarlar, en zorlu görevlere hazır üretkenlik makineleri olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni dizüstü bilgisayarlar, 5 Gbps süper hızlı veri transferi sağlayan USB-C™ ile de en yeni bağlantı kabiliyetlerine sahip. Çift bant Wi-Fi 6 (802.11ax), ortalama ağ verimini üç kat artırıyor3 ve Wi-Fi 5 ile (802.11ac) kıyaslandığında gecikmeyi yüzde 754 oranına kadar azaltıyor.
Aspire 7'nin FHD çözünürlüklü 15,6 inç ince çerçeveli ekranı, yüzde 81,61'lik gövde ekran oranına sahip. Acer Color Intelligence™ ve Acer ExaColor™ teknolojileri ise birlikte çalışarak, görüntüleri yüksek doğrulukla sunuyor. Acer Color Intelligence, daha az CPU yüklemesiyle daha canlı ve parlak görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bu özellik, gama ve renk doygunluğunu gerçek zamanlı olarak aktif bir şekilde ayarlayabiliyor; ekran rengini ve parlaklığını kırpma veya aşırı karşıtlık olmaksızın en iyi hale getiriyor.
Son olarak, termal tasarımı dizüstü bilgisayarın ısınmadan ve sessiz bir şekilde çalışması için birçok farklı soğutma modu sunuyor. Kullanıcılar basitçe "Fn+F" kısayolunu kullanarak fanların sessiz5, normal ve performans seçeneklerinde çalışmasını sağlayabiliyor.
Acer Aspire 5 – Çoklu Görevler İçin Uygun Fiyatlı Performans
En yeni Aspire 5 dizüstü bilgisayarın özellikleri arasında yeni ve güçlü AMD Ryzen 5000 Serisi Mobil İşlemciler, AMD Radeon™ RX 640 Grafikler1, 24 GB bellek ve 1 TB'a kadar M.2 PCIe SSD NVMe1 ve/veya 2 TB'a kadar HDD1 yer alıyor. Uygun fiyatlı ancak aynı zamanda güçlü bir cihaz arayan amatör blog yazarları, fotoğrafçılar ve öğrenciler gibi kullanıcılar; çoklu görevleri için kullandıkları uygulamalardan hızlı ve etkili performans alabilmeleri için gerekli olan gücü, Aspire 5'te bulabilecekler.
17,95 milimetrelik ince tasarımı ve kumlanmış alüminyum kapağı, dizüstü bilgisayara şık bir görünüm katıyor. İnce çerçeveli 15,6 inç büyüklüğündeki IPS ekranı FHD6 çözünürlük sunuyor. Acer BlueLightShield™ teknolojileriyse göze zararlı mavi ışık salınımını azaltıyor.
Aspire 5, Aspire 7'de olduğu gibi USB-C™ ile süper hızlı veri transferi gerçekleştiriyor, çift bant Wi-Fi 6 (802.11ax)3 destekli ve birden fazla soğutma modu sunan termal bir tasarıma sahip.
Fiyat ve Bulunabilirlik
15 inçlik Nitro 5 (AN515-45), AMD Ryzen 7 Mobil işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3060 grafik ve 512 GB SSD'den başlayan konfigürasyonla şubat ayından itibaren 1.299 euro'dan başlayan fiyatlarla EMEA'da satışa sunulacak.
17 inçlik Nitro 5 (AN517-41), AMD Ryzen 7 Mobil işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3060 grafik ve 512 GB SSD'den başlayan konfigürasyonla şubat ayından itibaren 1.299 euro'dan başlayan fiyatlarla EMEA'da satışa sunulacak.
Acer Aspire 7 (A715-42G) şubat ayından itibaren 899 euro'dan başlayan fiyatlarla EMEA'da satışa sunulacak.
Acer Aspire 5 (A515-45) şubat ayından itibaren 699 euro'dan başlayan fiyatlarla EMEA'da satışa sunulacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın