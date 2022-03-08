Activision Blizzard'a, Cinsel Taciz ve İntihar Davası Açılıyor!

The Washington Post'un haberine göre, 2017 yılında şirketin toplantılarından birinde intihar ederek ölen bir Activision Blizzard çalışanının ebeveynleri, şirkete yeni bir dava açıyor. Activision Blizzard'ın eski finans müdürü, 32 yaşında hayatını kaybeden Kerri Moynihan'ın ebeveynleri Paul ve Janet Moynihan, cinsel tacizin intihara katkıda bulunan "önemli bir faktör" olduğunu iddia ediyor. Müfettişler, Nisan 2017'de Grand Californian Hotel and Spa'sındaki bir otel odasında ölü bulunduktan sonra Moynihan'ın ölümünün intihar olduğuna karar vermişti.
Moynihan, California'nın Adil İstihdam ve Konut Departmanı (DFEH) tarafından Activision Blizzard'a "zehirli bir sürekli cinsel taciz kültürünü teşvik ettiği" iddiasıyla geçen Temmuz ayında açılan davada isimsiz olarak referans gösterilmişti. DFEH'nin şikayetine göre, erkek meslektaşları, ölümünden önce bir tatil partisinde Kerri Moynihan'ın vajinasının bir fotoğrafını elden ele dağıttı. Dava açıldığında, Activision Blizzard, DFEH'in iddialarının "çarpıtılmış" olduğunu söylemişti. Şimdiyse ebeveynlerin açtığı dava ile işler farklı bir boyuta ulaşacak gibi görünüyor.
Davaya göre, Activision Blizzard'ın Moynihan'ın ölümünün soruşturulması sırasında polise Moynihan'ın şirket tarafından verilen telefonlarına ve dizüstü bilgisayarlarına erişim izni vermeyi reddettiği iddia ediliyor.
Activision Blizzard konu hakkında resmi bir açıklama yapmış değil...
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