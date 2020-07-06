Ağzında Zehir Taşıyan Bu Amfibi, Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Hemen hemen hiç kimsenin kurbağa ısırığı yüzünden zehirlenmediği söylenebilir. Ancak artık amfibi hayvanları (hem suda, hem karada yaşayabilen hayvanlar) da korkutucu varlıklar arasında sayabilirsiniz. Bilim insanları, ilk defa bir amfibide yılan benzeri diş bezleri buldular.
Brezilya'daki Butantan Enstitüsü ve Utah Devlet Üniversitesi (USU) bilim insanları, bir halkalı ayaksız (ringed caecilian – siphonops annulatus) ağzında "amfibilerde oral zehir bezelerinin bilinen ilk kanıtını" buldular. Tünellerde yaşayan bu canlı, bir yılan ile solucan arasındaki geçiş formu gibi gözükse de, kurbağalar ve semenderler ile daha yakın bir akrabalığa sahip.
USU biyoloğu Edmund 'Butch' Brodie, Jr.'ın söylediği üzere derisinde zehir taşıyan çeşitli amfibi hayvanlar biliniyor ancak en azından birinin ağzı ile zehir saçabiliyor olması sıra dışı bir durum.
Ekip daha önce de bu tip hayvanların deri bezlerini araştırmaktaydı ancak daha sonra ağızlarında zehir taşıyan bu oyukları buldular. Araştırmacılar, bulgularını Cuma günü iScience dergisinde yayınladılar.
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