Ağzında Zehir Taşıyan Bu Amfibi, Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Ağzında zehir bezleri bulunan ilk amfibi (hem denizde, hem karada yaşayabilen canlı), bilim insanları şaşırttı.

  • Levent Öztürk
Ağzında zehir taşıyan ilk amfibi bulundu
Carlos Jared

Hemen hemen hiç kimsenin kurbağa ısırığı yüzünden zehirlenmediği söylenebilir. Ancak artık amfibi hayvanları (hem suda, hem karada yaşayabilen hayvanlar) da korkutucu varlıklar arasında sayabilirsiniz. Bilim insanları, ilk defa bir amfibide yılan benzeri diş bezleri buldular.

Brezilya'daki Butantan Enstitüsü ve Utah Devlet Üniversitesi (USU) bilim insanları, bir halkalı ayaksız (ringed caecilian – siphonops annulatus) ağzında "amfibilerde oral zehir bezelerinin bilinen ilk kanıtını" buldular. Tünellerde yaşayan bu canlı, bir yılan ile solucan arasındaki geçiş formu gibi gözükse de, kurbağalar ve semenderler ile daha yakın bir akrabalığa sahip.

Butantan Institute, Brazil

USU biyoloğu Edmund 'Butch' Brodie, Jr.'ın söylediği üzere derisinde zehir taşıyan çeşitli amfibi hayvanlar biliniyor ancak en azından birinin ağzı ile zehir saçabiliyor olması sıra dışı bir durum.

Ekip daha önce de bu tip hayvanların deri bezlerini araştırmaktaydı ancak daha sonra ağızlarında zehir taşıyan bu oyukları buldular. Araştırmacılar, bulgularını Cuma günü iScience dergisinde yayınladılar.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
9 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası fırsatı
10 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, akıllı bileklik ve daha birçok ürün...
La Casa De Papel 5. sezon belli oldu mu? La Casa De Papel 5. sezon tüyoları!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
Günün En çok Okunanları
Havuzda Bulaşabilecek Göz Enfeksiyonlarına Dikkat! İşte Bilmeniz Gerekenler
Chrome'un Android Sürümü, Sonunda 64-bit'e Geçiyor
Yeni Steam Anketinden AMD'ye İyi, Intel'e Kötü Haberler Var
Zuckerberg, Büyük Boykota Rağmen "İnadım İnat" Demeyi Sürdürüyor
IMDb puanı en yüksek korku filmleri! Tüm zamanların 30 en iyi korku filmi!

 

 