Airbus, Uzaydaki İlk Uydu Fabrikasının Öncüsü Oldu

Airbus, Horizon 2020 Programı kapsamında uzayda uzay aracı üretimini incelemek üzere Avrupa Komisyonu tarafından seçildi. The PERIOD (PERASPERA In-Orbit Demonstration) projesi, yörüngede uydu montajı ve üretimine odaklanmaktadır. 3 milyon Euro değerindeki bu A/B1 faz sözleşmesi, yörüngede bir demonstrator ile devam etmek amacıyla iki yıl sürecek.
PERIOD'ın hayata geçireceği "Yörünge Fabrikası", anten reflektörleri, uzay aracı bileşenlerinin montajı ve uydu yükünün doğrudan uzayda değiştirilmesi gibi ana bileşenlerin inşasına öncülük edecektir.
Bu, yörüngedeki büyük yapıların gelecekteki üretimine öncülük edecek. Doğrudan yörüngede üretim yapmak, uzay sistemlerinin nasıl tasarlandığı, inşa edildiği ve işletildiği konusunda devrim yaratacaktır. Her şeyin Dünya'da üretildiği ve ardından uzaya taşındığı geleneksel yaklaşıma göre önemli avantajlara sahiptir, çünkü uzayda inşa edilen ürünler için kısıtlamalar ve fırlatma gereksinimleri olmayacaktır. (Fırlatıcı kütle ve hacim sınırlamaları, fırlatmaya dayanacak yapısal güç)
Bu hedefe ulaşmak için Airbus Defence and Space Bremen'de, robotik operasyon, sanal gerçeklik ve uzay içi montaj gibi alanlarda kendi uzmanlıklarını bir araya getiren yedi yenilikçi Avrupalı'dan oluşan bir ekibe liderlik ediyor: DFKI, EASN-TIS, GMV, GMV-SKY, ISISPACE, SENER Aeroespacial and Space Applications Services.
PERIOD, üstün yetenekleri ile uzayda servis, üretim ve montaj değerini gösterecek ve bu kapasitesi ile Avrupa'nın yörünge içi servis ve üretim açısından ön saflarda koymak için kapasite ve endüstriyel altyapı geliştirmesine yardımcı olacaktır. PERIOD, gelecekteki araştırmaları teşvik edecek, yeni pazar fırsatları yaratacak ve ileriye dönük teknolojilerde işletme ve büyümeye yol açacaktır.
Gelecekteki uzay fabrikası, demonstrator'ın yanı sıra, bir fırlatıcı tarafından yörüngeye fırlatılabilir, daha sonra aktive olur ve yörüngede serbest olarak üretime başlar. Daha fazla esneklik ve daha düşük bir maliyet sunan alternatif bir çalışma misyonu için ISS altyapısı kullanılabilir.
Airbus Uzay Araştırmaları Proje Başkanı Silvio Sandrone, "Airbus, on yılı aşkın süredir yörünge içi üretim teknolojileri üzerinde çalışmaktadır ve PERIOD programı, Avrupa'nın teknoloji ile birleştirilmiş know-how'ını bir sonraki seviyeye taşımaya yardımcı olacaktır. Gelecekteki büyük ölçekli uzay sistemleri sadece yörüngede üretilebilir ve monte edilebilir, bu nedenle Avrupa'nın bu kilit yeteneğin ön saflarında yer alması kritik önem taşır.
Airbus ekipleri, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından finanse edilen bir projede, gelecek yıl uzaya konuşlandırılacak ilk metal 3D yazıcı olan Metal3D ve Alman Uzay Ajansı'nın (DLR) desteğiyle robotik ve yapay zeka tabanlı montaj operasyonları sergileyen MANTOS projesi de dahil olmak üzere bir dizi uzay araştırma programına katıldı.
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