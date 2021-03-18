Airbus, Uzaydaki İlk Uydu Fabrikasının Öncüsü Oldu

Airbus, Horizon 2020 Programı kapsamında uzayda uzay aracı üretimini incelemek üzere Avrupa Komisyonu tarafından seçildi.

Airbus, Uzaydaki İlk Uydu Fabrikasının Öncüsü Oldu

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