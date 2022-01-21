COVID-19 Pandemisi Endemi mi Oluyor? Endemi Nedir, Pandemiden Ne Farkı Var?

Son günlerde sıklıkla "pandemi endemiye dönüşüyor" haberlerini okuyoruz. Peki ama endemi tam olarak nedir; pandemiden ne farkı var? Daha da önemlisi, COVID-19 gerçekten de endemi haline geliyor mu; yoksa henüz çok mu erken?