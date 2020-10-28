Aktif Gürültü Önleyen LG TONE Free

Meridyen Teknolojisine Sahip Sesi ve UV Işığı ile Kendi Kendini Temizleyen Kutusuyla Yeni HBS-FN7 Eşsiz Kullanılabilirlik ile Gelişmiş Kişisel Ses Deneyimi Sunuyor.