Netflix'ten, Mindhunter'ın 3. Sezonunu Bekleyenlere Büyük Şok

Netflix'in en iyi dizlerinden biri olarak görülen Mindhunter'dan, üçüncü sezonu bekleyen hayranlarına çok kötü bir haber geldi.

27 Ekim 2020 00:02

Levent Öztürk