Alcatel Smart Tab 7 Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

TCL Communication, portatif akıllı ses ve görüntü özelliklerine sahip yeni nesil tableti Alcatel Smart Tab 7'nin Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu. Optimize edilmiş elleri serbest bırakan çoklu görev deneyimi sunan Alcatel Smart Tab 7, hafif tasarımı ve güçlü ön hoparlörü sayesinde online eğitimden home-office çalışmaya, müzik dinlemekten film seyretmeye kadar tüm ihtiyaçlara cevap vererek ev ortamına uygun bir kullanım imkanı sunuyor. Tablette bulunan çocuk modu sayesinde çocuklar da eğlenceli ve eğitici programları rahatlıkla takip edebiliyor.
Daha fazla destek
Alcatel Smart Tab 7, sesli kontrol, büyük bir alanı kapsayan DSP ses tanıma ve entegre Google Assistant özellikleriyle kolay bir kullanım sunarak kullanıcıların tablete dokunmadan 3 metre içinde daha fazla iş yapabilmelerini sağlıyor. 65 derecelik destek çubuğu sayesinde kullanıcılar görüntüleri daha kolay inceleyebiliyor. Ayrıca Hızlı Erişim Ekranı (Fast-Access Display) ve Google Cloud hizmetleri sayesinde kullanıcılar filmleri kolayca izleyebiliyor, müzik dinleyebiliyor, zaman veya hava durumunu ekranda görebiliyor ve fotoğrafları senkronize edebiliyor.
Güçlü ses
Müzik ve ses severler için Alcatel Smart Tab 7 aynı zamanda çevik ve yüksek kalitesi ses sistemi sunarak en sevilen şarkıları, müzikleri ve çok daha fazlasını sinema deneyimi yaratan çift hoparlörle sunuyor.
Hafif ve portatif tasarım, görüntülü arama
Alcatel Smart Tab 7, sadece 268 gram ağırlığı ve portatif yapısıyla kullanıcılara her yerde yüksek kaliteli görüntüleme deneyimi sunuyor. 2580mAh bataryasıyla tam şarjda 3 saat ekran süresi sağlayan tablet, kullanıcılarının Google Duo ses komutlarıyla görüntülü aramayı anında başlatabilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar ortalanmış ön kameranın sunduğu yüksek kaliteli görüntülü arama özelliğiyle sevdikleriyle bağlantıda kalabiliyor ve mikrofonları üzerinden gürültü engelleme ayarı sayesinde birbirlerini net bir biçimde duyup konuşabiliyor.
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