Alerjisi Olanlar Rus Aşısı Sputnik V Aşısını Yaptırabilir mi?

Yakın zamanda ülkemizde yapılmaya başlanacak olan korona virüs aşılarından biri olan Sputnik V aşısıyla ilgili akıllara gelen sorular var. Özellikle alerjisi olan kişiler, bu aşıya karşı bir alerjik reaksiyon gelişip gelişmeyeceğini merak ediyor. Peki, Sputnik V aşısı alerji riski taşıyor mu?

Alerjisi Olanlar Sputnik V Aşısını Yaptırabilir mi

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