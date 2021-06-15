Alerjisi Olanlar Rus Aşısı Sputnik V Aşısını Yaptırabilir mi?

Yakın zamanda ülkemizde yapılmaya başlanacak olan korona virüs aşılarından biri olan Sputnik V aşısıyla ilgili akıllara gelen sorular var. Özellikle alerjisi olan kişiler, bu aşıya karşı bir alerjik reaksiyon gelişip gelişmeyeceğini merak ediyor. Peki, Sputnik V aşısı alerji riski taşıyor mu?