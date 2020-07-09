Alex de Souza ve Fernando Muslera Tavla Turnuvası'nda Kapışıyor!

Dünyanın en büyük tavla turnuvası olan İstanbul Tavla Turnuvası 18 Temmuz'da başlayacak. Turnuvanın yetkilileri, Dünya Rekoru plaketini birlikte almak için Alex de Souza'yı İstanbul'a davet etti.