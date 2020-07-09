Alex de Souza ve Fernando Muslera Tavla Turnuvası'nda Kapışıyor!

Dünyanın en büyük tavla turnuvası olan İstanbul Tavla Turnuvası 18 Temmuz'da başlayacak. Turnuvanın yetkilileri, Dünya Rekoru plaketini birlikte almak için Alex de Souza'yı İstanbul'a davet etti.

Alex de Souza, İstanbul Tavla Turnuvası'na Geliyor

En az beş bin yıllık geçmişiyle bugün bile her kuşağın en eğlenceli aktiviteleri arasında bulunan tavla, İstanbul'da bir rekor denemesine dönüşüyor. Tavla severler, İstanbul Tavla Turnuvası'na telefonlarından katılarak hem ödül kazanma şansı yakalıyor hem de bir dünya rekoru denemesinin parçası oluyor.

18 Temmuz'da başlayacak olan İstanbul Tavla Turnuvası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Tavla Federasyonu, Vodafone Türkiye, Tavla Stars, Passo ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek.

Burcu Esmersoy, Alex de Souza, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerce de desteklenen etkinlik, katılımcılara bu isimlerle tavla oynama fırsatı da sunuyor. Öte yandan bu etkinlik, sokak hayvanları yararına düzenleniyor.

Katılım ücretsiz, ödüller cazip

Turnuvaya tamamen ücretsiz biçimde katılmak için Tavla Stars oyununu iOS ya da Android mobil cihazlardan ya da Apple bilgisayarlardan indirip kayıt olmak yetiyor. İstanbul Tavla Turnuvası, birinciye 10 bin lira ve Melek Hotels Bozburun'da bir hafta tatil, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ve dördüncüye 2 bin lira ödül vadediyor.

İstanbul Tavla Turnuvası'na katılım ve turnuva hakkında detaylı bilgi için www.tavla.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz.

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