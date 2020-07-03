Charlize Theron'lu The Old Guard filminden yeni fragman! Konusu nedir?

Netflix, başrolünde Charlize Theron'un yer aldığı The Old Guard filminden yeni bir fragman paylaştı. Gina Prince-Bythewood'un yönetmenliğini yaptığı film aksiyon ve fantastik türündeki film 10 Temmuz'da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak. İşte The Old Guard konusu, oyuncuları ve fragmanı...

Charlize Theron'lu The Old Guard filminden yeni fragman! Konusu nedir?

Netflix, Temmuz ayındaki dikkat çekici yapımlardan biri olan yeni çizgi roman uyarlaması The Old Guard için bir fragman daha yayınladı. Senaryosunu Greg Rucka'nın kaleme aldığı filmin başrolünde Charlize Theron yer alıyor. Film, meşhur ölümsüzlerin hikayelerini izliyor ve aksiyon dolu yaşamlarına konuk ediyor.

THE OLD GUARD FİLMİ NE ZAMAN NETFLİX'E GELİYOR?

The Old Guard, 10 Temmuz'da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.

THE OLD GUARD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Andy (Charlize Theron) isimli bir savaşçı önderliğinde birbirine sıkı sıkıya bağlı paralı askerler, sebebini bilmedikleri bir ölümsüzlüğe sahiptir. Yüzyıllardır ölümlülerin dünyasını koruma mücadelesi veren ekip, acil bir görev için çağrıldığında bir anda ifşa olur. Ekip, güçlerini kopyalayarak para kazanmayı amaçlayanların tehdidiyle karşı karşıya kalır. Andy ve gruba yeni katılan Nile (Kiki Layne) isimli asker, grubu içinde olduğu tehlikeden kurtarmanın mücadelesini verecek. Greg Rucka'nın çok sevilen çizgi romandan uyarlanan ve Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, IŞIKLAR ALTINDA) tarafından yönetilen THE OLD GUARD, ölümsüzlüğün göründüğünden daha zor olduğunu gösteren, cesur ve aksiyon dolu bir öyküye sahiplik ediyor.

İŞTE THE OLD GUARD FİLMİNİN FRAGMANI

The Old Guard Trailer #2 (2020) | Movieclips TrailersThe Old Guard Trailer #2 (2020) | Movieclips Trailers
Check out the new Trailer for The Old Guard starring Charlize Theron! Let us know what you think in the comments below. Want to be notified of all the latest movies? Subscribe to the channel and click the bell icon to stay up to date. US Release Date: July 10, 2020 Starring: Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Harry Melling Directed By: Gina Prince-Bythewood Synopsis: A group of mercenaries, all centuries-old immortals with the ablity to heal themselves, discover someone is onto their secret, and they must fight to protect their freedom. Watch More Trailers: > Hot New Trailers: > Action/Sci-Fi Trailers: > New TV Trailers: Fuel Your Movie Obsession: > Subscribe to MOVIECLIPS TRAILERS: > Watch Movieclips ORIGINALS: > Like us on FACEBOOK: > Follow us on TWITTER: > Follow us on INSTAGRAM: The Fandango MOVIECLIPS TRAILERS channel delivers hot new trailers, teasers, and sneak peeks for all the best upcoming movies. Subscribe to stay up to date on everything coming to theaters and your favorite streaming platform.

THE OLD GUARD FİLMİNİN OYUNCULARI

Charlize Theron,
Kiki Layne,
Marwan Kenzari,
Luca Marinelli,
Harry Melling,
Van Veronica Ngo,
Matthias Schoenaerts
Chiwetel Ejiofor

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