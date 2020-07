Charlize Theron'lu The Old Guard filminden yeni fragman! Konusu nedir?

Netflix, başrolünde Charlize Theron'un yer aldığı The Old Guard filminden yeni bir fragman paylaştı. Gina Prince-Bythewood'un yönetmenliğini yaptığı film aksiyon ve fantastik türündeki film 10 Temmuz'da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak. İşte The Old Guard konusu, oyuncuları ve fragmanı...