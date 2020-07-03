Charlize Theron'lu The Old Guard filminden yeni fragman! Konusu nedir?

Netflix, Temmuz ayındaki dikkat çekici yapımlardan biri olan yeni çizgi roman uyarlaması The Old Guard için bir fragman daha yayınladı. Senaryosunu Greg Rucka'nın kaleme aldığı filmin başrolünde Charlize Theron yer alıyor. Film, meşhur ölümsüzlerin hikayelerini izliyor ve aksiyon dolu yaşamlarına konuk ediyor.
THE OLD GUARD FİLMİ NE ZAMAN NETFLİX'E GELİYOR?
The Old Guard, 10 Temmuz'da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.
THE OLD GUARD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Andy (Charlize Theron) isimli bir savaşçı önderliğinde birbirine sıkı sıkıya bağlı paralı askerler, sebebini bilmedikleri bir ölümsüzlüğe sahiptir. Yüzyıllardır ölümlülerin dünyasını koruma mücadelesi veren ekip, acil bir görev için çağrıldığında bir anda ifşa olur. Ekip, güçlerini kopyalayarak para kazanmayı amaçlayanların tehdidiyle karşı karşıya kalır. Andy ve gruba yeni katılan Nile (Kiki Layne) isimli asker, grubu içinde olduğu tehlikeden kurtarmanın mücadelesini verecek. Greg Rucka'nın çok sevilen çizgi romandan uyarlanan ve Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, IŞIKLAR ALTINDA) tarafından yönetilen THE OLD GUARD, ölümsüzlüğün göründüğünden daha zor olduğunu gösteren, cesur ve aksiyon dolu bir öyküye sahiplik ediyor.
İŞTE THE OLD GUARD FİLMİNİN FRAGMANI
THE OLD GUARD FİLMİNİN OYUNCULARI
Charlize Theron,
Kiki Layne,
Marwan Kenzari,
Luca Marinelli,
Harry Melling,
Van Veronica Ngo,
Matthias Schoenaerts
Chiwetel Ejiofor
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