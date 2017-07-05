Alienware ve Dell'den Sanal Gerçekliğe Büyük Yatırım

Alienware ve Dell, yüksek performanslı PC oyun ve sanal gerçeklik (VR) yatırımlarını ikiye katladı.

Alienware ve Dell'den VR'a büyük yatırım

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