Almanlar, Hava Taksi Lilium'u Test Etti
Almanya, Lilium adını verdiği ve 299 km/s hıza ulaşabilen hava taksisini test etti.
- Ercan Uğurlu
Artık uçan bir taksiye binmeye bir adım daha yakınız. Elbette Türkiye için biraz zaman var. Fakat Almanya'da yaşıyorsanız, Lilium Jet ile karşılaşabilirsiniz.
Alman bir şirket olan Lilium GmbH tarafından yapılan Lilium Jet, hava taksi olarak kullanılacak. Yapılan test uçuşunu başarıyla geçiren Lilium Jet, tek şarjla 186 mil yol alabiliyor, saatte 299 km hıza ulaşabiliyor. Bir helikoptere benzer şekilde havalanana Lilium'un üzerinde 36 motor bulunuyor. Ancak buna karşın taşıt fazlasıyla sessiz.
Gürültüyü dağıtan ve titreşimi en aza indiren kanallı motor tasarımını kullanan Lilium, bu sayede oldukça sessiz hareket ediyor. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı ve ABD Federal Havacılık Otoritesi tarafından belirlenen standartlara göre yapılan Lilium Jet, şimdilik deneme uçuşlarıyla test edilecek. Ancak çok yakın bir gelecekte tıpkı Uber çağırır gibi bu tip araçları çağırabileceğimiz kesin.
5 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Lilium'un 2025 yılında dünyanın farklı yerlerinde kullanıma sunulacağı söyleniyor.
Lilium Jet'in uçuş testini hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.
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