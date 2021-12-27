Alternatif Tarayıcı Vivaldi, Chrome'u Bile Geride Bırakarak Arabalara Girdi

Alternatif web tarayıcıları arasında önemli bir yere sahip olan Vivaldi, sonunda arabalara da giriş yaptı. İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar ile ortaklık yapan Vivaldi, şu anda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik'te başlayarak, Android Automotive OS'de kullanılabilen ilk tarayıcı olacak. Mevcutta Chrome'un bile bu imkanı sunmadığını düşünürsek, bunun Vivaldi için önemli bir adım olduğu kesin.
Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, "topluluğumuzu dinledik ve güzel bir Noel hediyesi olarak Vivaldi ile tarayıcı isteklerine cevap veriyoruz" diyor.
Vivaldi, tarayıcının yalnızca park halindeyken kullanılabileceğini söylüyor. Tesla'nın Passenger Play özelliği ile yaşadığı sorun düşünüldüğünde, bunun da isabetli bir karar olduğu açık.
Vivaldi CEO'su Jon Stephenson von Tetzchner'e göre ortaklık, Vivaldi ve Polestar arasındaki sinerjinin kusursuz olması sayesinde ortaya çıktı: "Tarayıcımızı ilk kez Polestar gibi bir marka ile bir otomobile tanıştırmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Teknolojik ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz birbiriyle uyumlu. Polestar'ın en yeni pazarlarından biri olan İzlanda'da sunucularımız olması da dahil olmak üzere şeffaflığa, mahremiyete ve sorumlu inovasyona değer veriyoruz. Polestar gibi biz de meydan okuyan bir markayız ve tasarım konusunda İskandinavya'ya dayalı bir yaklaşım benimsiyoruz."
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