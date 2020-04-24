Alternatif Tarayıcı Vivaldi'nin Yeni Sürümü, Önemli Yenilikler Sunuyor

Kişiselleştirme seçenekleriyle dikkat çeken web tarayıcısı Vivaldi, yeni güncellemesi ile birlikte, izleme kodlarını ve reklamları eklentiye gerek olmadan engelleyebiliyor.

Vivaldi'den İzleme ve Reklam Engelleme İşlevleri

Vivaldi, masaüstü web tarayıcısının 3.0 sürümünü bir izleyici ve reklam engelleyici işleviyle birlikte yayınladı. Firmanın patronu Jon von Tetzchner ve Tatsuki Tomita, yeni sürümle birlikte Android'deki web tarayıcısının beta aşamasından çıktığını da duyurdu.

Vivaldi 3.0'ın dahili izleme engelleme işlevi, arama motoru DuckDuckGo ile birlikte geliştirildi. Engelleyici, kullanıcıları internette takip eden ve kişisel bilgiler toplayan izleyicilerden koruyor ve aynı Vivaldi gibi birçok kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, farklı web siteleri için farklı engelleme seviyelerini etkinleştirebiliyor, belirli siteler için istisna tanımlayabiliyorlar. İzleyicileri, reklamları ve izleyicileri engellemek veya tüm engellemeyi kapatmak mümkün.

Engelleme işlevi için bir URL listesinden faydalanılıyor. Diğer tarayıcılar, izleyicileri çerezler yoluyla engellediklerinden bu yöntem, bütün izleme yollarını kapatmıyor. Vivaldi, kendi izlediği yöntemin izleyicilere karşı gerçek anlamda koruma sağlayacağına inanıyor.

İzleme engellemeye ek olarak Vivaldi, artık çoğu reklamı herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan engelleyebiliyor. Bu işlev, web sitelerinin gelir elde etmesini engelleyebileceğinden varsayılan olarak kapalı bulunuyor.

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