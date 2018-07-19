Alto Odyssey, Sonunda Android'e geliyor!
Alto Odyssey, iOS için yayınlanmasının aylar sonrasında Android'e geliyor!
Apple Tasarım Ödülü kazananı Alto's Odyssey Şubat ayında App Store'da görülmüştü ancak Android oyuncularının bu sakin platformer oyununun Google Play'e gelmesi için beklemeleri gerekmekteydi. Neyse ki bu bekleyiş daha uzun sürmeyecek ve Alto's Odyssey, 26 Temmuz tarihinde Android için bedava olarak sunulacak.
Alto's Odyssey'in iOS sürümü 5$ fiyat etiketine sahipti ve Android sürümü sunulduğu zaman bu fiyat değişmeyecek. Ayrıca platformlar arasındaki bu fiyat farkı daha önce de bir örneğe sahipti. Serinin ilk oyunu Alto's Adventure 2015 yılında yayımlandığı sırada App Store'da 3$ fiyatına sunulmuştu ve 2016 yılında Android sürümü bedava olarak sunulmuştu. Alto'nun arkasındaki stüdyo Snowman, diğer indie geliştiricilerden Google Play üzerinde App Store seviyesinde satışlara ulaşmanın zor olduğunu duyduklarını ve bu yüzden de reklam desteği ile bedava bir sürümü denediklerini söylemişti.
Bu sistem başarılı da oldu. Snowman'in kurucusu Ryan Cash'in Endgadget'a söylediğine göre Alto's Adventure Android üzerinde 36.5 milyon kez indirildi ve toplamda 647 milyar seans oynandı. Geçtiğimiz üç ay içerisinde Alto's Adventure Android oyuncuları 1.5 milyon cihazda ortalamada günde 13 milyon seans için giriş yaptılar. Tabi ki bu sayıların iki yaşın üzerindeki bir oyun için olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.
Alto's Odyssey, iOS üzerindeki pozitif satış trendini sürdürüyor. App Store üzerinde özel bir isim olarak sadece 5 aydır bulunuyor ve şimdiden bir Apple Tasarım Ödülü kazanmayı başarmış durumda.
Cash, günümüzde konsol seviyesi kaliteye sahip oyunların F2P olarak mobil platforma gelmesi ile beraber mobil oyunları satmanın zorlaştığını ancak beklentilerini karşılamayı başardıklarını söylüyor.
Android yayımı, serinin uzun ömrünü desteklemek için yapılan bir işlem olsa da, Snowman'in hem finansal hem de kültürel anlamda bir stüdyo olarak geleceği için büyük önem taşıyor.
Cash, Android yayımı ile beraber firmaları için daha uzun süreli bir gelir kaynağı ümit ettiklerini ancak daha önemli olan şeyin Alto hayran kitlesinin artması olduğunu söylüyor.
Snowman 2012 yılında kuruldu ve büyük oranda Alto sayesinde aynı anda birden fazla projenin gelişimini destekleyebilecek düzenli ve sabit bir indie stüdyo haline dönüştü. Snowman şu anda diğer küçük stüdyolar için aracı olarak görev alıyor ve Where Cards Fall, Skate City ve DISTANT gibi oyunlar için pazarlama ve ortaklık destekleri sunuyor.
Bununla beraber Alto'nun artık Snowman ile bütünleştiği ve Odyssey'in Android yayımından sonra serinin muhtemelen sona ermeyeceği söylenebilir.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın