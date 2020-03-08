Amacı Değişen Cortana'nın Adı da Değişebilir

Microsoft, tüketici işlevlerini kırpmaya başladığı Cortana'nın adını da değiştirebilir.

Amacı Değişen Cortana'nın Adı da Değişebilir

Microsoft'un dijital asistanı Cortana'nın tüketiciye yönelik birçok işlevinin kırpılacağını, odak noktasını verimliliğe çekeceğini geçen hafta öğrenmiştik. Şimdi ise firma, bu vizyonun bir parçası olarak Cortana'yı "Microsoft 365 Assistant" olarak anmaya başladı.

Cortana, şu anki adını oyun serisi Halo'dan alıyor. Ancak asistanın tüketiciye yönelik işlevlerinin azalmasıyla bu ismin kullanılması, pek anlamlı görünmeyebilir. Cortana'nın şu an önem verilen işlevleri çoğunlukla Microsoft 365 hizmetleriyle ilgili olduğundan, yeni isim asistan için daha uygun görünüyor.

Petri.com'dan Brad Sams'a göre Microsoft, Cortana ve Surface Earbuds'u ilgilendiren bir yazılım için de çalışıyor. Firmanın bu yazılımla Outlook'un "Epostalarımı Çal" işlevini genişletmek, takvim bilgilerini ve diğer bilgileri de sesli okumak istediği anlaşılıyor.

Son olarak Microsoft'un Cortana'yı Teams ile daha sıkı bir biçimde bütünleştirmek için çalıştığı belirtiliyor. Bu sayede asistanın dosya göndermesi, Teams üzerinde sohbet oluşturması gibi işlevler sunulabilecek.

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