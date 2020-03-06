Çekirge Sürülerine Karşı Süper Bilgisayar!

Birleşik Krallık desteği ile kaynak sağlanan bir süper bilgisayar, Doğu Afrika'da ekinleri yok eden çekirge hareketlerini tahmin etmeye yardımcı oluyor. Çekirgelerin gidecekleri bir sonraki yerin bilinmesi ile beraber, hedef bölgenin sakinlerinin hazırlanmak için çok daha fazla zamanları olacak. Bölge, şu anda son 70 yılın en kötü çekirge salgınını yaşıyor.
İklim uzmanları, Kenya'daki bölgesel iklim merkezinde (ICPAC) kurulu olan süper bilgisayarı kullanıyorlar. Bu bilgisayar, uydu verilerini kullanarak sürüleri takip etmenin yanı sıra hava tahminleri oluşturarak yüksek rüzgarları, yağmur düşüşünü ve nem oranını ölçüyor ve bu veriler de uzmanların çekirgelerin üremek için gidecekleri bir sonraki bölgeyi tahmin etmelerine ve o bölge sakinlerine ekinlerini korumak için yeterli zaman vermelerine yardımcı oluyor.
Var olan veri ile beraber Birleşik Krallık, bir acil durum BM isteğine 5 milyon Sterlin destekte de bulunarak Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Eritrea, Djibouti ve Tanzanya gibi ülkelerde çekirge gözlemi ve havasal böcek ilacı masraflarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Bu destek ile çiftçilerin 78.000 hektarlık alanı böceklere karşı savunmada daha büyük bir şansları olacak.
Çekirgelerin hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olarak süperbilgisayar Afrika için Uluslararası Gelişim Bölümü Hava ve İklim Hizmetleri (WISER) programı aracılığıyla UK Met Office (BK Meteoroloji Kurumu) ve Afrika İklim Poliçe Merkezi işbirliği ile geliştirilmiş durumda.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın