Twitter'dan Yeni "Geçici İçerik" Hizmeti: Fleets Geliyor!

Twitter, uzun bir süredir Facebook, Instagram ve Snapchat tarafından kullanılan "geçici içerik" alanına en sonunda adım atıyor. Mikro-blog hizmeti yeni yaptığı bir açıklamada, insanların platformu kullanarak düşüncelerini daha fazla paylaştıklarını düşündüğü Brezilya'da, "Fleets" testini gerçekleştirdiğini duyurdu.
Fleets, Facebook ve Instagram'ın 24 saat sonra kaybolan Hikayeler'i gibi çalışacak. Ancak standart tweetlerin aksine bu içerik türü retweet edilemeyecek, beğenilemeyecek veya yorum yapılamayacak. Yine de takipçilerinizin, Fleet üzerine tıklayarak bir direkt mesaj veya emoji ile tepki vermeleri mümkün.
Twitter, bu deneysel aracın amacının hizmet üzerinde geçici düşüncelerinizi paylaşmak olduğunu söylüyor. Firma, yapılan bir ankete göre kullanıcıların Fleetler gittikten sonra gündelik düşüncelerini paylaşma konusunda daha rahat hissettiklerini söylüyor. Twitter Ürün Yöneticisi Mo Al Adham yayınladığı bir blog yazısında Twitter'ın ilgilerinizi paylaştığınız bir yer olduğunu, ancak bazı kişilerin Tweetlerin kamusal ve kalıcı olmalarından ve kamusal etkileşim sayımları içermelerinden (beğeni ve retweet gibi) dolayı güvensiz hissettiklerini söyledi. Bu sebepten dolayı da platform üzerinde daha az baskı ve daha fazla kontrol sunan yeni bir etkileşim yolu sunma isteği ile Fleetlerin hayata geçirildiğini belirtti.
Fleetler, yazıların yanı sıra video, GIF veya fotoğraf da içerebiliyor. Paylaştığınız Fleetler, takipçilerinizin ana sayfasının en üstünde gözüküyor ancak bunlara sadece, eğer DM'niz herkes için açık ise tepki verilebiliyor.
Twitter, testin sonuçlarına göre ilerleyen zamanlarda daha fazla ülkeye bu yeni özelliği sunabileceğini söylüyor.
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