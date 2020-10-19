Amacı Olmayan Grup filmi ne zaman vizyona girecek? İşte yeni vizyon tarihi

Pandemiden önce izleyiciyle buluşma tarihi 3 Nisan olarak belirlenen filmin gösterimi, koronavirüs sebebiyle ertelenmişti. Ali Tanrıverdi'nin ilk yönetmenlik çalışması olan 'Amacı Olmayan Grup' için yeni gösterim tarihi belli oldu. Amacı Olmayan Grup filmi ne zaman vizyonda?
AMACI OLMAYAN GRUP NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
'Amacı Olmayan Grup', 9 aylık bir ertelemenin ardından gösterime 11 Aralık'ta çıkacak.
AMACI OLMAYAN GRUP FİLMİN KONUSU NEDİR?
2013 yılında Facebook'ta kurulmasıyla birlikte kısa sürede binlerce üyeye ev sahipliği yapmaya başlayan Amacı Olmayan Grup, günümüzde milyonların takip ettiği bir oluşuma dönüştü. İşte Facebook'un en efsane gruplarından birisi olan AOG'un kuruluş hikâyesi de grupla aynı isme sahip film ile beyaz perdede yerini alacaktı.
Amacı Olmayan Grup filmi, Facebook grubunun kurucuları Sercan Aycan ve Onur Asrak'ın hikâyesini anlatacak. Amacı olmayan iki arkadaş hem aile hayatlarında hem de çevresindeki insanlarla iletişim kurarken çeşitli sorunlar yaşıyorlardı. Ancak ikili, bu düzene bir son verip hayatlarına yeni bir yön vermek ve hayattaki amaçlarını bulmak için harekete geçecek.
AMACI OLMAYAN GRUP OYUNCULARI KİMLER?
Amacı Olmayan Grup'un yapımcılığını, Çakallarla Dans serisinden tanıdığımız yapım şirketi Sugarworkz üslendi. Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin kaleminden çıkan Amacı Olmayan Grup'un oyuncu kadrosunda Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Hülya Gülşen Irmak, Gamze Karaduman ve Hakan Bilgin yer alacak.
İŞTE AMACI OLMAYAN GRUP FİLMİNİN FRAGMANI
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