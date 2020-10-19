Amacı Olmayan Grup filmi ne zaman vizyona girecek? İşte yeni vizyon tarihi

Nisan ayında vizyona girmesi planlanan ancak koronavirüs pandemisi yüzünden vizyon tarihi belirsiz olan Amacı Olmayan Grup (AOG) filminin yeni vizyon tarihi belli oldu. Amacı Olmayan Grup filmi ne zaman vizyona girecek? İşte vizyon tarihi, konusu ve oyuncuları...