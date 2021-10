Amazon Prime Gaming'in Ekim Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon Prime üyeleri Prime Gaming ayrıcalığı ile Ekim ayında STAR WARS: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit's Grand Adventures ve Secret Files 3 gibi oyunlarına ücretsiz sahip olabilecekler.