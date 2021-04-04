Amazon Prime Video Türkiye'nin Nisan 2021 Takvimi Açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye'de Nisan ayında yayına girecek yeni film ve diziler açıklandı. Nisan ayında Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında, başrollerinde Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith ve Luke Mitchell'ın yer aldığı macera filmi 'Tom Clancy's Without Remorse'un yanı sıra, 1950 Los Angeles'ında beyazların çoğunlukta olduğu bir mahalleye taşınan siyahi ailenin hikayesinin anlatıldığı gerilim dizisi 'Them'in birinci sezonu bulunuyor. Nisan ayında Amazon Prime üyeleriyle buluşacak tüm yeni yapımlar, Türkçe altyazı seçeneği ile sunuluyor.
Amazon Prime Video Türkiye Nisan Ayı Takviminden Öne Çıkanlar;
Them – 9 Nisan
Little Marvin tarafından kaleme alınan yeni gerilim dizisi 'Them', 9 Nisan Cuma günü Amazon Prime Video Türkiye'de yayına giriyor. Başrollerinde Deborah Ayorinde, Ashley Thomas ve Alison Pill gibi isimlerin yer aldığı 10 bölümlük Amazon Originals dizisi 'Them', ABD'de Büyük Göç'ün yaşandığı 1950'li yıllarda, Kuzey Carolina'dan beyazların ağırlıklı olarak yaşadığı Los Angeles'daki bir mahalleye yerleşen siyahi bir ailenin hikayesini anlatıyor. Ailenin yıllarca hayalini kurduktan sonra taşındığı yeni ideal evleri, bir anda doğaüstü güçlerin ve komşuları tarafından oynanan oyunların merkezi haline geliyor.
Tom Clancy's Without Remorse – 30 Nisan
Tom Clancy'nin 1993 tarihli romanından uyarlanan, başrolünü ve yapımcılığını Michael B. Jordan'ın üstlendiği 'Tom Clancy's Without Remorse' filmi, 30 Nisan'dan itibaren Amazon Prime Video Türkiye'den izlenebilecek. Film, hikâyenin ve Tom Clancy's Jack Ryan evreninin en önemli karakterlerden olan John Clark'ın etkileyici hikayesini anlatıyor. Katıldığı gizli bir operasyonun ardından, Rus askerlerinden oluşan bir birlik tarafından ailesi intikam için katledilen kıdemli şef John Clark, ne pahasına olursa olsun suikastçıların peşine düşüyor. Bir donanma komandosu ve gizli CIA ajanıyla güçlerini birleştiren Clark, takibi sırasında farkında olmadan ABD ile Rusya arasında savaş çıkarmayı amaçlayan büyük bir komployu da ortaya çıkarıyor. Kişisel onuru ve ülkesine olan sadakati arasında kalan Clark, keşfettiği bu komployu durdurmak ve arkasındaki güçlü kişileri ortaya çıkarmak için tüm düşmanlarıyla pişmanlık duymadan savaşmak zorunda.
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