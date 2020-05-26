Amazon'un ilk Türk dizisi Orhan Pamuk'un romanı Masumiyet Müzesi mi olacak?

Video izleme platformu Amazon Prime Video'nun çekilecek ilk Türk dizisinin Orhan Pamuk'un ünlü romanı Masumiyet Müzesi olacağı iddia ediliyor. Buna göre dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy olacak.
Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk'un kült romanı Masumiyet Müzesi dizi mi oluyor? İddialara göre dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer alacağı konuşuluyor. Dizide Çağatay Ulusoy'a Pınar Deniz'in eşlik edeceği de iddialar arasında. TV dünyasından gelişmeler ve haberler aktaran Ranini'nin Twitter'dan yaptığı duyurulara göre, proje 2 yıldır gündemde.Proje, Erik Barmack ve OGM Pictures ortak yapımı olacak. Dizinin başrolünde yer alacak olan Çağatay Ulusoy, ayrıca projenin yapım ortağı da olacak.
Evet, Orhan Pamuk'un #MasumiyetMüzesi kitabı @PrimeVideo'ya dizi olacak. 2 yıldır gündemde. Proje, canımız ciğerimiz Erik Barmack ve OGM Pictures ortak yapımı. Ancak başrol Kıvanç Tatlıtuğ değil. Hatta bu oyuncu yapım ortağı olarak da dahil olacak, "nezaket anlaşması" imzalandı.— ranini® (@raninimanini) May 22, 2020
"Peki Ranini, o oyuncu kim?" derseniz eğer onu da açıklayayım. Çağatay Ulusoy. Teşekkürler..— ranini® (@raninimanini) May 22, 2020
MASUMİYET MÜZESİ'NİN KONUSU NE?
2008 yılında okuyucuyla buluşan Masumiyet Müzesi, bir aşk romanı. Nişantaşılı şehirli zengin bir genç adam Kemal'in, uzak akrabası fakir bir kız Füsun'a duyduğu uzun yıllar süren tutkulu aşkı anlatıyor. Kemal kendi sosyo-ekonomik düzeyindeki Sibel ile evlenecektir fakat Füsun'u bir türlü aklından çıkaramaz. Aradan geçen yıllarda Füsun, Kemal'den uzakta kendine bir yaşam kurar ve hayata karışır, fakat Kemal için hayat tamamen kendisinden uzaktaki Füsun olur. Tüm ayrıntılarıyla incelikli bir şekilde işlenmiş aşk, tutku, özlem, umutsuzluk ve umut dolu sarsıcı bir öykü.
İstanbul'da kitabın aynı ismini taşıyan bir de müzesi bulunmaktadır.
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