Amazon'un ilk Türk dizisi Orhan Pamuk'un romanı Masumiyet Müzesi mi olacak?

Masumiyet Müzesi romanı dizi mi oluyor? Amazon Prime Video'nun Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanını dizi yapacağı konuşuluyor. Başrolde ise Çağatay Ulusoy yer alacak.

Amazon'un ilk Türk dizisi Orhan Pamuk'un romanı Masumiyet Müzesi mi olacak?

Video izleme platformu Amazon Prime Video'nun çekilecek ilk Türk dizisinin Orhan Pamuk'un ünlü romanı Masumiyet Müzesi olacağı iddia ediliyor. Buna göre dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy olacak.

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk'un kült romanı Masumiyet Müzesi dizi mi oluyor? İddialara göre dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer alacağı konuşuluyor. Dizide Çağatay Ulusoy'a Pınar Deniz'in eşlik edeceği de iddialar arasında. TV dünyasından gelişmeler ve haberler aktaran Ranini'nin Twitter'dan yaptığı duyurulara göre, proje 2 yıldır gündemde.Proje, Erik Barmack ve OGM Pictures ortak yapımı olacak. Dizinin başrolünde yer alacak olan Çağatay Ulusoy, ayrıca projenin yapım ortağı da olacak.

MASUMİYET MÜZESİ'NİN KONUSU NE?

2008 yılında okuyucuyla buluşan Masumiyet Müzesi, bir aşk romanı. Nişantaşılı şehirli zengin bir genç adam Kemal'in, uzak akrabası fakir bir kız Füsun'a duyduğu uzun yıllar süren tutkulu aşkı anlatıyor. Kemal kendi sosyo-ekonomik düzeyindeki Sibel ile evlenecektir fakat Füsun'u bir türlü aklından çıkaramaz. Aradan geçen yıllarda Füsun, Kemal'den uzakta kendine bir yaşam kurar ve hayata karışır, fakat Kemal için hayat tamamen kendisinden uzaktaki Füsun olur. Tüm ayrıntılarıyla incelikli bir şekilde işlenmiş aşk, tutku, özlem, umutsuzluk ve umut dolu sarsıcı bir öykü.

İstanbul'da kitabın aynı ismini taşıyan bir de müzesi bulunmaktadır.  

Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in ilk sezonu beğeni topladı! Aşk 101 konusu nedir?

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evde çalışmayı kolaylaştıran 5 donanım ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Dark 3. sezon ne zaman? Heyecanla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayınlandı!
27 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünlerinde aksiyon kamerası, TV, kulaklık fırsatı
28 Mayıs A101 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Şok İddia: "Apple'ın Siri'si, Sizi Dinlemeye Tam Gaz Devam Ediyor"
Bayramda (24-25-26 Mayıs) marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?
Kuantuma Dayanıklı e-posta Teknolojisi Yolda. Peki Ama Bu Ne Anlama Geliyor
Dünyanın En Büyük SSD Diski Tanıtıldı: Sabrent SDD ile Tanışın
2. El Telefon Alırken Kimlik Hırsızlığına Dikkat!

 

 