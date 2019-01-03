AMD, 2019'da Ne Yapacak?
Önemli bir güç haline gelen AMD 2019'da neler tanıtacak?
AMD hem işlemcilerde, hem de grafik kartlarında yıllarca geriden geldi. Ancak AMD, şu sıralar Intel'den iki kat daha çok işlemci satıyor ve pazarda önemli bir güç. Ancak firmanın Nvidia'yı da yakalaması gerekiyor.
Peki AMD'den 2019'da neler bekleyebiliriz?
3. Nesil Ryzen
AMD Ryzen 3000 serisinin bu sene geleceğine kesin gözle bakılıyor. Sızıntılara göre bu işlemciler, 16 çekirdeği, 4,7GHz'e ulaşan hızlarıyla tam bir canavar. Firmanın üretim teknolojisini 2019'da 7nm'ye düşüreceği de söyleniyor.
3. Nesil Threadripper
Yeni Threadripper HEDT işlemcileri 2019 yazında görme ihtimalimiz var. Sızan yol haritası, "Castle Peak" mimarisinin ikinci nesil AMD Ryzen Threadripper'ı izleyeceğini söylüyordu. Ryzen platformu gibi yeni HEDT serisi de daha iyi verimlilik ve performans sunacak.
AMD Vega 7nm
AMD'nin CES 2019'daki basın konferansında 7nm Vega ekran kartını tanıtacağı neredeyse kesin gibi.
AMD Navi
Tüketiciye yönelik ekran kartlarına gelirsek, AMD'nin piyasaya süreceği iddia edilen RX 3080, uygun fiyatıyla Nvidia Geforce RTX 2070 ile yarışabilir. Bu iddia doğru çıkarsa, ekran kartlarında heyecanlı bir yıl yaşayacağız demektir.
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