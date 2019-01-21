AMD Gonzalo APU, PS5 ve Xbox'ta Yer Alabilir
Yeni nesil oyun konsollarının arkasında yer alacak olan işlemci birimi hakkında yeni bir iddia gün yüzüne çıktı
- Doğan Kürşat Aktaş
Sony PS5 ve bir sonraki nesil Xbox oyun konsollarının duyuru tarihleri gittikçe yaklaşıyor ve şimdi ortaya çıkan bir bilgi sızıntısı, iki konsola da işlem gücünü verecek teknolojinin adresinin AMD olması ihtimalini gözler önüne serdi.
AMD'nin planları, tamamen yeni bir çip-üzeri-sistemi yeni nesil konsollara sağlamak üzerine. Söz konusu sistem, şirketin iddialı Navi grafik birimi ve üçüncü nesil Ryzen işlemcilerinin de sahip olduğu 7nm üretim sürecine sahip olan son teknoloji Zen 2 CPU çekirdeklerini taşıyor. Bu rapor, silikon dünyasının seri sızıntı raporlarının arkasındaki isim TUM_APISAK'tan geliyor ve kendisi, AMD'nin bu sistemi Gonzalo ismiyle andığını öne sürüyor.
AMD Gonzalohttps://t.co/uSTurBfcx3— APISAK (@TUM_APISAK) January 18, 2019
Bulgular, AMD Gonzalo APU'nun (Hızlandırılmış İşlem Ünitesi) 1GHz ile 3.2GHz saat frekansları arasında dağılım gösteren sekiz işlemci çekirdeğine sahip olacağını ortaya koyuyor. Buna kıyasla 4K çözünürlük destekli PS4 Pro ve Xbox OneX konsollarına güç veren AMD Jaguar APU ise 2.13 GHz ile 3.2 GHz saat frekansları arasında çalışan işlemci çekirdeklerine sahipti.
Grafik performansı konusunda AMD Gonzalo'nun Navi 10 Lite grafik biriminden güç alacağı söyleniyor. Bu, AMD'nin yeni nesil grafik mimarisinin oyun konsollarındaki kullanımı hakkında ortaya çıkan ilk dedikodulardan ve bu sebeple grafik biriminin grafik performansı hakkında birimin 1GHz frekansında faaliyet gösterecek olması dışında başka bir detaydan bahsedilmiyor.
E3 2019'un birçok yeni donanıma, yeni nesil konsol ve servis tanıtımlarına ev sahipliği yapmasını bekliyoruz. Bu duyuruların arasında yüksek bir ihtimalle PlayStation ve Xbox konsollarının yeni nesillerinin de bulunacağı düşünülüyor ve AMD'nin uzun süredir beklenen Navi grafik kartı mimarisini tanıtması, E3'te gerçekleşmesi beklenen gelişmelerin arasında. AMD Gonzalo APU gibi birçok bulgu, iddia ve dedikodunun gerçeklik payının ne olduğunu ise bizlere sadece zaman -ve E3 yaklaştıkça ortaya çıkacak olan başka sızıntılar- gösterecek.
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