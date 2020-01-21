AMD'nin, "NVIDIA Katili" Ekran Kartı Geliyor!

AMD ve NVIDIA arasındaki amansız rekabet elbette 2020 yılında da hız kesmeden sürecek. NVIDIA'nın RTX ekran kartlarını tanıtması ile beraber, geçtiğimiz sene gözler AMD'ye dönmüş ve AMD tarafından yapılan açıklamada bu yönde önemli çalışmaları olduğu doğrulanmıştı. Yeni gelen bilgiye göre ise, AMD bu sene "NVIDIA katili" ekran kartını bu sene içinde piyasaya sürecek.
AMD yönetiminden gelen açıklamaya göre, AMD bu sene beklenen Navi ekran kartını piyasaya çıkartacak. "NVIDIA katili" olarak anılan AMD Navi ekran kartlarının, NVIDIA tarafından RTX ekran kartları ile rekabet etmesi bekleniyor.
NVIDIA'nın RTX 2080 Ti ekran kartından yüzde 30 oranında daha hızlı olması beklenen AMD Navi ekran kartının, öte yandan NVIDIA'nın eli kulağında yeni modelleri RTX 3080 Ti ile de rekabette olması gerekecek. NVIDIA RTX 3080 serisi ekran kartlarının da bu sene piyasaya çıkması bekleniyor. Ampere mimarisine sahip yeni nesil NVIDIA ekran kartları, muhtemelen 2020'nin ikinci yarısında duyurulacak. AMD'nin Navi platformu için ise net bir tarih henüz yok. Ekran kartı için şu an test süreci devam ediyor.
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