AMD, Radeon Pro VII Ekran Kartını Tanıttı. İşte Özellikleri ve Fazlası

AMD'nin NVIDIA ile rekabeti son yıllarda önemli ölçüde hız kazanmışken, iki şirket de sürekli olarak birbiriyle büyük rekabet yaratabilecek ekran kartlarını tanıtmaya devam ediyor. İki ekran kartı devi, üst düzey oyun performansı sağlayan modellerinin yanı sıra endüstriyel tabanlı ekran kartlarıyla da birbirlerine meydan okumaya devam ediyor. Son hamle ise AMD'den geldi ve AMD, yeni Radeon Pro VII ekran kartını tanıttı.
AMD Radeon Pro VII, özellikle yayın profesyonelleri, CAD ve CAE gibi bilgisayar destekli mühendislik simülasyonlarını odağına alan bir ekran kartı olurken, endüstriyel amaçlar doğrultusunda geliştirilmiş. NVIDIA tarafında Quadro RTX 5000 ile rekabette olacak olan ekran kartı, NVIDIA karşısında performansın yanı sıra fiyat avantajını da gözetiyor.
AMD Radeon Pro VII, 8K yayın içeriği ve karmaşık CAE simülasyon iş yükleri için geliştirilmiş bir ekran kartı. AMD Radeon Pro VII, 13.1 TFLOP'a kadar birleştirilmiş FP64 performansı ile 1 TB/sn'den fazla bellek bant genişliğiyle dikkat çekerken, 16 GB HBM2 4.096 bit bellekle beraber geliyor. Ekran kartında 6 adet Mini-DisplayPort 1.4 yer alıyor ve böylece 6 farklı Full HD monitör veya tek bir 8K ekrana bağlantı desteği sağlanabiliyor.
AMD Radeon Pro VII, haziran ayının ortalarından itibaren satışa çıkacak.
AMD Radeon Pro VII Özellikleri
- Öncü Çift Duyarlı Kayan Nokta Performansı –Mühendislik ve bilimsel iş yüklerinde 6.5 TFLOPS'a kadar (FP64) çift duyarlı kayan nokta performansıyla Radeon Pro VII grafik kartı, rakibine göre 5.6 kat dolar başına performans sunar.
- Yüksek Hızlı Bellek – 1TB/s bellek bant genişliğine ve tam ECC özelliğiyle büyük ve karmaşık modelleri ve veri setlerini, düşük gecikmeyle akıcı çalıştıran 16GB'lık HBM2.
- AMD Infinity Fabric Link – İki AMD Radeon Pro VII GPU arasında bellek paylaşımını mümkün kılan, yüksek bant genişliğine sahip ve düşük gecikmeli bir bağlantıdır. Kullanıcıların proje iş yüklerinin boyut ve ölçeklerini artırmalarını, daha karmaşık tasarımlar geliştirmelerini ve bilimsel keşifler için daha büyük simülasyonlar çalışmalarını mümkün kılar. AMD Infinity Fabric Link, GPU'lar arasında 168 GB/s'ye kadar bağlantı hızıyla, 5,25 kata kadar PCIe® x16 bant genişliği sağlar.
- Uzaktan Çalışma – Kullanıcılar fiziksel iş istasyonlarına, üretkenliklerini engellemeden, AMD Radeon Pro Software for Enterprise sürücüsüne yerleştirilmiş uzaktan iş istasyonu IP'si ile erişebilirler.
- Yüksek Bant Genişlikli PCIe 4.0 Desteği – PCIe 4.0, 8K için akıcı performansı ve çoklu kanallı görüntü etkileşimini mümkün kılmak için PCIe 3.0'ın iki katı bant genişliği sunar.
- Frame Lock/Genlock – Dev ekranlar, digital signage ve diğer görüntü araçları için hassas şekilde senkronize çıkışı mümkün kılar (AMD FirePro™ S400 senkronizasyon modülü gerektirir).
- Yüksek Çözünürlük/Çoklu Ekran Desteği – 6 adete kadar senkron görüntü paneli, tam HDR ve 8K ekran çözünürlüğü (tek ekranda), çoklu iş akışları için ultra hızlı şifreleme ve şifre çözme desteğiyle bir araya geliyor.
- Profesyonel Uygulama Sertifikasyonu – Öncü profesyonel uygulamalarda kararlılık ve güvenilirlik için optimize edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Radeon Pro Software sertifikalı ISV uygulamalarının listesine buradan ulaşabilirsiniz..
- ROCm™ Açık Ekosistemi – OpenMP, HIP ve OpenCL™ desteği ile kolay GPU programlama sunan, bununla birlikte, TensorFlow™, PyTorch™, Kokkos ve RAJA gibi lider makine öğrenimi ve HPC framework'leri için de destek sağlayan, açık yazılım platformu.
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